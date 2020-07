Lehtikuva/Emmi Korhonen

Sairaalahoitoa vaativaan koronavirustautiin sairastuneilla vakavampi taudinkuva ja pidempi sairaalahoito kuin influenssapotilaalla.

HUSin Jorvin sairaalassa toteutettiin viime talven ja kevään aikana tehdyn tutkimuksen päätulos oli, että koronavirusinfektioon sairastuneille kehittyi useammin vaikeampi taudinkuva eli vaikea keuhkokuume hapetushäiriön kanssa.

He tarvitsivat useammin tehohoitoa ja sairaalahoito kesti pidempään kuin influenssapotilailla. Tutkimuksessa havaittiin myös, että sairaanhoitoon joutuneet COVID-19- ja influenssapotilaat olivat suunnilleen saman ikäisiä ja kummastakin ryhmästä noin kaksi kolmasosaa oli miehiä.

Toistaiseksi 326 kuolleesta on THL:n mukaan saatavilla tarkempia tietoja. Heistä 48 prosenttia on miehiä ja enemmistö eli 52 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

Tutkimus: Keuhkokuvalöydökset poikkesivat ryhmien välillä, mikä saattaa auttaa infektioiden erottamisessa toisistaan.

Muita useammin perusterve sairaalahoidossa

Koronapotilailla ei ollut aiempia sairaalahoitojaksoja edellisen vuoden aikana. Heistä hieman suurempi osa oli myös perusterveitä. He tupakoivat harvemmin ja heillä oli vähemmän keuhkosairauksia, mutta muiden perussairauksien osalta ei ollut eroa.

Koronapotilaiden oireet olivat yleensä kestäneet yli viikon ennen sairaalaan tuloa. Keuhkokuvalöydökset poikkesivat ryhmien välillä, mikä saattaa auttaa infektioiden erottamisessa toisistaan.

Tutkimukseen osallistui joulukuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana 213 potilasta. Tutkimus tehtiin sairaalahoitoa vaatineilla, hengitystieinfektio-oireisilla aikuispotilailla. Heistä 28 potilaalla oli koronaviruksen ja 33 influenssan aiheuttama infektio.