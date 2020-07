Lehtikuva/Emmi Korhonen

Vasemmistoliitossa olemme korona-aikana toimineet hallituksen ohjeiden mukaan. Olemme pitäneet etäisyyttä toisiimme ja pitäneet taukoa myös kokousten pidossa. Yhteyksiä on pidetty pääosin vain sähköisillä välineillä. Kun rajoitukset ovat nyt helpottuneet, niin on palattu ainakin toistaiseksi kokoustauolta.

Monien vaasalaisten työ ja koulu ovat siirtyneet koteihin. Eristäytyminen on ollut monille satuttavaa ja raskasta. Vuosikymmeniä yhdessä olleet pariskunnat eivät ole voineet halata tai tavata toisiaan. Lapset ja nuoret eivät ole päässeet tapaamaan ystäviään tai käymään rakkaissa harrastuksissaan. Monet vanhukset ja heidän läheisensä ovat olleet yksin. Pelkoa ja surua ovat kokeneet myös ne, joiden läheiset ovat sairastuneet.

Suomen hallitus on kuitenkin toiminut esimerkillisesti. Koronakeväästä on opittu paljon, niin yksilöinä kuin yhteiskuntana. Olemme oppineet uusia tapoja osoittaa solidaarisuutta ja yhteisöllisyyttä, kun niitä ei ole voinut kasvotusten välittää. Opimme arvostamaan olemista jatkuvan menemisen sijasta. Tiedeyhteisö kertoo, että jopa koko maapallo on rauhoittunut koronan aikana, ja luonnonvaroja on säästynyt.

Yhdessä pystymme suuriin uhrauksiin ja joustoihin.

Jos tähänastisesta koronakriisistä on jotakin hyvää sanottava, niin ainakin se on osoittanut, että yhdessä me pystymme suuriin uhrauksiin ja joustoihin. Se on opettanut meitä yhteiskuntana sanomaan ääneen sen, että jokainen ihmishenki on arvokas ja pelastamisen arvoinen. Kriisi on osoittanut myös, että yhteisen hyvän vaatiessa yhteiskunta kykenee tekemään nopeasti suuria ratkaisuja, ja että välttämättömiin toimenpiteisiin löytyy rahaa. Vähempiosasia ei jätetty yksin.

Näitä oppeja meidän on kannettava mukanamme, kun rakennamme Suomea kriisin jälkeisessä ajassa. Korona pakottaa meidät arvioimaan monia asioita uudestaan. Se antaa meille myös mahdollisuuden vauhdittaa niitä muutoksia ja investointeja, joita tarvitsemme ilmasto- ja hyvinvointikriisin ratkaisemiseksi.

Kriisistä selvitään parhaiten, kun meillä on kirkas visio siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan. Tarvitsemme jälleenrakennusohjelman, jonka pohjana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuus.

Jorma Katajamäki

puheenjohtaja

Arne Mäenpää

sihteeri

Vasemmistoliiton Vaasan kunnallisjärjestö ry.