Antti Yrjönen

Jussi Saramo kirjoittaa siivoojien riistopalkkauksesta:”Haluan olla optimisti, että meillä on vihdoin hallitus, joka ohjelmansa mukaisesti korjaa tilanteen”

Helsingin Sanomien juttu siivousalan työntekijöiden törkeästä hyväksikäytöstä nosti jälleen esiin alipalkkauksen ja riistotyön ongelmat. Kevään mittaan ovat puhuttaneet ravintola-alan, luonnonmarjanpoimijoiden, marjatilojen, telakoiden ja rakennusalan väärinkäytöksistä.

Kaikilla näillä aloilla on paljastunut myös ala-arvoista majoitusta ja jopa terveyttä vaarantavia olosuhteita, kuten rakennusalan ja telakoiden koronatartuntoja saaneiden siirtotyöläisten majoituksessa.

Kansanedustaja, vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja Jussi Saramon (vas.) mukaan työpaikoilla tarvitaan paitsi lisää valvontaa myös alipalkkauksen kriminalisointia ja kanneoikeus ammattiyhdistysliikkeelle työntekijöiden puolesta.

Työpaikoilla tarvitaan paitsi lisää valvontaa myös alipalkkauksen kriminalisointia ja kanneoikeus ammattiyhdistysliikkeelle työntekijöiden puolesta.

– Haluan olla optimisti, että meillä on vihdoin hallitus, joka ohjelmansa mukaisesti korjaa tilanteen, kirjoittaa Saramo Facebook-viestissään.

Työehtojen puolustamiseen nykyistä järeämpiä keinoja



Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäki käynnisti kesäkuun lopussa keskustelua alipalkkauksen kriminalisoinnista.

Arhinmäki esittää alipalkkauksen kriminalisoinnin kirjaamista lakiin.

– Kuumassa kesässä on jäätävää, että vielä 2020-luvulla on yrityksiä, jotka jäävät kiinni kolmen euron tuntipalkoista ilman, että minkäänlaisia seuraamuksia syntyy, Arhinmäki sanoo.

Hän muistuttaa, että alipalkkaus tulee kriminalisoida myös, jotta kaikki yritykset ovat samalla viivalla.

– Sääntelyn on ulotuttava myös laajoihin alihankintaketjuihin, Arhinmäki vaatii.

Oppositiolta tuli vähän ymmärrystä alipalkkaukselle

Saramo muistuttaa, että vielä viime viikolla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti työnantajille kohtuuttomana, jos alipalkkauksesta tehdään laitonta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on vastustanut alipalkkauksen kriminalisointia siksi, että ongelma ei heistä ole väärinkäytöksissä, vaan maahanmuutossa.

– Tämä ei valitettavasti yllättänyt.

– Minusta alipalkkaus on kohtuutonta. Paitsi hyväksikäytettäville työntekijöille, myös rehellisesti toimiville yrityksille, kirjoittaa Saramo.

Espoon tilanne yllätti Saramon

Myös kunnat ovat käyttäneet siivousalan yrityksiä, joiden työolosuhteet ja palkkaus eivät ole olleet asianmukaisia. HS:n jutussa nousi esiin Espoon kaupungin siivouspalvelut. Espoon kaupunki on sanonut vasta viime vuonna irti sopimuksensa siivoojille alamittaisia palkkoja maksaneen siivousalan yrityksen kanssa.

– Väärinkäytöstenkään ei pitäisi tulla yhdellekään poliitikolle yllätyksenä. Itse yllätyin silti siitä, kuinka laajamittaisesti Espoon kaupunki oli käyttänyt huijarifirmoja ja kuinka välinpitämättömästi se suhtautui asiaan, toteaa Saramo.

Hän muistuttaa, että hänen lapsuutensa kouluissa keittäjät, siivoojat ja talkkari olivat osa yhteisöä, joka tuki myös koulunkäyntiä.

– Nykyisin tällainen on harvinaista, mutta yhä on valtava ero siinä, ovatko työntekijät omia tai ulkoistettu omalle yhtiölle, vai onko tuotanto kokonaan yksityistetty.

Eilen SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta muistutti Twitterissä yhden keinon olevan reilujen julkisten hankintojen.

– Julkisissa hankinnoissa pitäisi nykyistä enemmän painottaa myös muita kriteerejä kuin hintaa. On kestämätöntä, että kilpailutusten kautta kunnat ovat työntekijöiden kaltoinkohtelun edunsaajia, kirjoittaa Kaukoranta.

Vantaa osti siivousta

Myös Vantaan kaupunginvaltuutettuna toimivan Jussi Saramon mukaan kuvaavaa on, että Vantaan kaupunki on taannoin päättänyt ostaa siivousta myös samalta pahamaineiselta yritykseltä, jonka Espoo on vihdoin hylännyt. Tuohon saakka kaupunki on ostanut lähes kaiken siivouksen omalta yhtiöltään Vantilta.

– Olemme Vantaalla vastustaneet yksityistämistä ja tulen vaatimaan tällaisten sopimusten purkua. Myös Kerava paljastuu jutussa hämäräfirmojen käyttäjäksi, mutta ongelmia on pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin, painottaa Saramo.

Saramo muistuttaa, että yksityistäminen edellyttäisi rahaa valvontaan.

– Kasvavia hallintokuluja ei kuitenkaan yksityistämispäätöksissä lasketa mukaan, jonka takia sitä ei myöskään hoideta kunnolla, jotta kuntalaiset saisivat rahoilleen vastinetta ja väärinkäytökset estettäisiin valvonnalla. Tehokkaampaa olisi tehdä suoraan laadukkaasti itse.