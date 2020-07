Lehtikuva/Mark Felix

Tartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi Yhdysvaltojen eteläisissä ja läntisissä osissa – uusia tartuntoja koko maassa liki 40 000.

Yhdysvalloissa Texasin, Floridan ja Arizonan viranomaiset sanovat uusien koronatartuntapiikkien johtuvan liian aikaisista rajoitusten purkamisesta, kirjoittaa Washington Post.

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi erityisesti eteläisissä ja läntisissä osavaltioissa. Lehden mukaan esimerkiksi Texasissa rikottiin jälleen päiväkohtainen uusien tartuntojen ennätys.

Texasin osavaltion pääkaupungin Austinin pormestari Steve Adler kertoi lehden mukaan CNN:n haastattelussa, että kaupungin sairaalat ylikuormittuvat kahdessa viikossa, jos uusia tartuntoja todetaan samaa tahtia. Demokraattipormestari lisäsi, että tehohoitoyksiköissä sama voi tapahtua jo aiemmin.

Austinin kaupungin sairaalat uhkaavat ylikuormittua kahdessa viikossa.

Osavaltiossa paikallispäättäjät ovat kehottaneet Texasin kuvernööriä, republikaani Greg Abbottia antamaan kaupungeille luvan määrätä asukkaita pysymään kodeissaan, kirjoittaa Texas Tribune.

Koronakriisin aikana presidentti Donald Trump on ollut ainakin aiemmin halukas purkamaan rajoituksia nopeasti taloudellisista syistä, vaikka esimerkiksi maan johtava tartunta-asiantuntija Anthony Fauci varoitti liian nopeasta avautumisesta.

ILMOITUS

Uusia tartuntoja lähes 40 000

Texas Tribunen mukaan osavaltiossa vahvistettiin sunnuntaina lähes 8 200 uutta tartuntaa. Floridassa kerrottiin sunnuntaina yli 10 000 uudesta tartunnasta, kirjoittaa Washington Post.

Yhdysvalloissa on Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan todettu 39 379 uutta tartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Uusia virukseen liitettyjä kuolemia raportoitiin 234.

Uudet vuorokausittaiset tartuntamäärät ovat olleet suuria jo useita päiviä perättäin. Ennätys tehtiin perjantaina, jolloin uusia tapauksia kirjattiin yli 57 000.

Yhdysvalloissa on tilastoitu yli 2,8 miljoonaa koronavirustartuntaa, selviää Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu noin 130 000. Tartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia on noin 328 miljoonan asukkaan maassa todettu eniten koko maailmassa.

Toiseksi eniten tartuntoja on vahvistettu Brasiliassa, jossa yli 1,6 miljoonaa ihmistä on sairastunut. Virukseen liittyviä kuolemia on todettu noin 209 miljoonan asukkaan maassa lähes 65 000.

Trumpin vaalitilaisuudet jatkuvat

Presidentti Trumpin vaalikampanjatiimi ilmoitti sunnuntaina, että tulevana viikonloppuna New Hampshiressa järjestettävä vaalitilaisuus pidetään ulkona, uutisoi muun muassa CNN.

Trumpin viimekuinen vaalitilaisuus Oklahomassa sai paljon kritiikkiä koronavirustilanteen takia. Sisätiloissa järjestetyn tapahtuman kuvissa näkyy ihmisiä lähekkäin ilman suojamaskeja.