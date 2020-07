IPS/Mahmuddun Rashed Manik

Bangladeshilainen kehitykseen ja erityisesti köyhyyden poistoon omistautunut kansalaisjärjestö BRAC on saanut äärimmäisen köyhyyden poisto-ohjelmalleen Audacious Projectin myöntämän palkinnon sekä noin 55 miljoonaa euroa.

BRAC on maailman suurin ja kansainväliseksi laajentunut kansalaisjärjestö, joka on Ultra Poor Graduation -ohjelmallaan kahden vuosikymmenen aikana nostanut äärimmäisestä köyhyydestä 2 miljoonaa bangladeshilaista perhettä. Kun näitä perheitä on seurattu, on havaittu, että 97 prosenttia perheistä on vuosien kuluessa dramaattisesti kohentanut elämäänsä ja elantoaan.

Ultra Poor Graduation -ohjelmalla voidaan vapautua köyhyysloukusta. Siinä opastetaan köyhää monipuolisesti elämäntaidoissa ja henkilökohtaisen talouden hallinnassa, mutta myös muun muassa avustetaan apurahoin ja valmentamalla.

