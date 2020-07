Wikimedia Commons/CC-BY-3.0/N-mar

Nenetsiassa vastustetaan suunnitelmaa liittää autonominen piirikunta viereisiin Arkangeliin ja Komiin.

Jäämeren rannalla sijaitseva Nenetsien autonominen piirikunta äänesti ainoana Venäjän 85 liittovaltiosubjektista perustuslain muutoksia vastaan. Nenetsien piirikunnan eli Nenetsian äänestäjistä 55 prosenttia äänesti uutta perustuslakia vastaan.

Venäjällä monien äänestyspäätöksiin vaikuttivat muun muassa eläkkeet ja muuut sosiaalipoliittiset kohdat sekä arvokonservatiiviset kirjaukset perustuslakiin, ulkomailla taas kiinnitettiin eniten huomiota siihen, että uusi perustuslaki antaa Vladimir Putinin jatkaa presidenttinä vuoteen 2036 saakka.

Nenetsian äänestystulokseen uskotaan kuitenkin eniten vaikuttaneet paikallinen kysymys, joka ei suoraan liity perustuslakiin: suunnitelma liittää Nenetsia viereisiin Arkangelin ja Komin oblasteihin.

Nenetsiassa on noin 44 000 asukasta.

Nenetsian asukkaat pelkäävät, että liitos heikentää piirikunnan taloudellista asemaa.

Alueen kuvernöörit allekirjoittivat yhdistämissuunnitelmaa koskevan muistion toukokuussa. Asiasta oli tarkoitus järjestää syyskuussa kansanäänestys, mutta se on protestien jälkeen siirretty ensi vuoteen.

Nenetsiassa on järjestetty mielenosoituksia yhdistämistä vastaan toukokuusta lähtien. Moskovaan ollaan toimittamassa 15 000 allekirjoittajan vetoomusta yhdistämistä vastaan.

Pienin liittovaltiosubjekti

Nenetsia on väkiluvultaan pienin Venäjän liittovaltiosubjekteista, jotka koostuvat oblasteista (lääneistä) ja eritasoisesti autonomisista alueista.

Nenetsian piirikunnassa on 37 490 äänioikeutettua, joista äänestämässä kävi vajaat 22 000. Heistä perustuslakia vastaan äänesti hieman yli 12 000.

Perustuslain muutos sai yleisesti heikoimmin kannatusta kaukaisilla alueilla. Jakutiassa hieman yli 40 prosenttia äänesti vastaan, ja noin 37 prosenttia äänesti vastaan Kamtshatkan, Habarovskin ja Magadanin alueella.

Valtakunnallisesti uusi perustuslaki sai virallisen tuloksen mukaan kannatuksen 78 prosentilta äänestäjistä, ja äänestysprosentti oli 65.

Virallisten tulosten mukaan suurimman suosion perustuslain muuttaminen sai Tshetsheniassa ja Tuvassa, joissa kummassakin 97 prosenttia äänestäjistä kannatti sitä.

Talous- ja kielisyyt

Nenetsian hallinnollinen asema on erikoinen. Se on oma liittovaltion subjektinsa samalla tavalla kuin esimerkiksi Arkangelin oblasti, mutta kuitenkin se on hallinnollisesti Arkangelin alainen.

Arkangelin ja Nenetsian kuvernöörit allekirjoittivat muistion yhdistymissuunnitelmasta 13. toukokuuta. Valmistelua varten nimetty toimikunta ehdotti pian sen jälkeen, että myös Komi otetaan hankkeeseen mukaan.

Nenetsia kuuluu öljy- ja kaasuvarojensa ansiosta Venäjän rikkaimpiin alueisiin, vaikka se ei välttämättä näy alkuperäiskansa nenetsien elämässä. Arkangelin oblasti taas on suhteellisen köyhä.

Nenetsian ohella vain kolme muuta piirikuntaa säilytti autonomisen asemansa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen hallinnollisissa muutoksissa. Ne ovat Tshukotka, Jamalo-Nenetsia ja Hanti-Mansijsk.

Taloudellisten syiden lisäksi Nenetsiassa pelätään, että uusi perustuslaki heikentää alkuperäiskielten asemaa, koska siinä korostetaan venäjän kielen erityisasemaa. Arvostelua on herättänyt myös se, että liitoshanketta pusketaan läpi koronakriisin poikkeusolojen aikana.

Nenetsien autonomisen piirikunnan pinta-ala on 176 000 neliökilometriä eli suunnilleen puolet Suomesta. Väkiluku on noin 44 000. Piirikunnan pääkaupunki on Narjan-Mar, jossa asuu lähes puolet piirikunnan asukkaista.

Alueen asukkaista on venäläisiä 66 prosenttia ja nenetsejä 18 prosenttia.