Lehtikuva/Markku Ulander

Tällä viikolla Veikkausliigassakin päästään tositoimiin.

Juuri päättyneestä vuoden 2020 kesäkuusta piti alun perin tulla ikimuistoista aikaa kotimaisen jalkapalloilun ystäville. Maajoukkue olisi pelannut ensimmäistä kertaa arvoturnauksessa ja kisahuuma olisi epäilemättä vaikuttanut myös kotimaisten sarjojen kiinnostavuuteen sekä yleisömääriin. Käsillä oli niin kulttuurillisesti kuin taloudellisesti tärkeä etsikkoaika.

Maaliskuussa Suomen saavuttanut koronapandemia muutti kuitenkin kaiken. EM-kisat siirrettiin vuoden päähän ja sarjojen alkua on jouduttu odottelemaan jo pitkä tovi. Korona on lyönyt suuren loven myös jalkapallotalouteen. Odotetun rahakkaan vuoden sijasta seurat ovat joutuneet kiristämään kukkaroidensa nyörejä.

Tulevina vuosina toiminnassa korostuvat yhä enemmän paikalliset siteet kannattajiin, yrityksiin ja yhteisöihin.

Ykkösessä pelit käynnistyivät viime viikonloppuna kaksi kuukautta suunniteltua aikataulua jäljessä ja tällä viikolla myös Veikkausliigassa päästään tositoimiin. Tätä kirjoitettaessa sarjaa on pelattu yksi kierros ja ottelut jatkuvat heti lauantaina. Lyhentyneen aikaikkunan myötä tahti on hektinen.

Veikkausliigan kausi 2019 päättyi kuopiolaisjuhliin. Jani Honkavaaran pitkä projekti sai kruununsa KuPS:n napattua mestaruuden 43 vuoden tauon jälkeen. Joukkueen hyökkäyspeli toimi alusta saakka, mutta ratkaisevan eron muihin tekivät lopulta syksyllä tiivistynyt puolustaminen ja tehokkaat erikoistilanteet.

Alkavalla kaudella Savossa puhaltavat uudet tuulet. Honkavaara siirtyi viime vuosina alisuorittaneen SJK:n leipiin rakentamaan uutta alkua. Kokenut norjalainen Arne Erlandsen oli yllätyshaku uudeksi päävalmentajaksi.

Erlandsen on tuonut mukanaan rajun fyysisen harjoittelun ja suoraviivaisemman pelitavan. Materiaali on myös tällä kaudella laadukas ja ottelutahtiin riittävän leveä. KuPS pelaa myös alkavalla kaudella sijoista 1–3. Joukkueen tärkeimmät pelaajat ovat keskikentän pohjalla operoiva Ville Saxman, piakkoin Huuhkajissa nähtävä laitalinkki Ilmari Niskanen sekä muun muassa Man Cityn akatemiassa pelannut Nana Boateng.

Kuopiolaisten suurin haastaja on monissa papereissa sarjan ennakkosuosikkina pidetty HJK. Uinuva jättiläinen floppasi viime kaudella Mika Lehkosuon johdolla. Joukkue pyrki pelaamaan suurseurafutista positional playn periaattein. Hitaat pallonhallintajaksot kääntyivät kuitenkin virheiden jälkeen vastaiskuiksi, joista vastustajat rankaisivat armotta.

Töölön uusi messias on Toni Koskela, joka hälytettiin Rovaniemeltä hätiin kesken viime kauden. HJK jäi kuitenkin ulos eurokentiltä. Alkavalle kaudelle Koskela on saanut käsiinsä pelimerkit, joilla nopeammat käännöt tilanteenvaihdoissa onnistuvat ja prässi on aggressiivisempaa.

Klubin avainpelaajien joukkoon kuuluvat muun muassa Riskin veljekset Roope ja Riku ja joukkueeseen palannut Atomu Tanaka. Hyökkäyksen yläoksille riittää vaihtoehtoja, mikä tietää hyvää valtavassa otteluruuhkassa. Tärkein pelaaja menestyksen kannalta on maajoukkuepelaaja Rasmus Schüller, joka kilvoittelee sarjan parhaan pelaajan tittelistä.

HJK:n ja KuPS:n takana europaikkoja kärkkyvät vahvimmin Honka, Ilves ja Inter. Sarjan häntäpäässä vaikeuksia ennustetaan Rovaniemen ja Turun Palloseuroille.

Lauantain ykkösvakiossa kupongilla on vielä Englannin sarjojen pelejä, jotka yritetään saada turbovauhdilla maaliin. Kierroksen varmaksi asennan kohteen 2 Man Unitedin, joka on ollut erinomaisessa vireessä koronatauon jälkeen. Sen sijaan toinen suurseurastatuksella operoiva Arsenal on ollut alamaissa ja kärsii tappion väkevän Wolverhamptonin vieraana.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 4.7. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: X(1), 1, 1, 1, 2, 2(X), 1, 2(1), X(1), X(1), 2, 1, 2(X).