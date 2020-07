Lehtikuva/Roni Rekomaa

Koronapandemia tuli pyytämättä ja yllättäen. Se mullisti elämän kotona, työssä, kaveripiirissä ja harrastuksissa. Sosiaaliset ympyrät kapenivat, mutta Suomessa koronavirus kuihtui – ainakin tilapäisesti.

Kesähelteitä on vietetty helpottuneina pahimpien skenaarioiden jäädessä toteutumatta. Koronaepidemiassa kuolleita ja tehohoitoon joutuneita on ollut vähän verrattuna aivan ensimmäisiin THL:n skenaarioihin. Sitkeä taistelu rajoituksineen tuotti tulosta.

Kesäkuun lopulla paljastuneet tartunnat työpaikoilla, Turussa Meyer Turku -yhtiön telakka-alueella ja Helsingissä rakennustyömaalla, muistuttavat koronaviruksen olevan väestön keskuudessa.

Tautiryppäät varoittavat jatkamaan varotoimia, vaikka koronarajoituksiin on jo kyllästytty. Myös WHO:n varoitukset globaalin pandemian vahvistumisesta on vakava viesti.

Ensimmäinen aalto ei pysynyt Kiinan rajojen sisällä. Uusi leviämisaalto on täysin mahdollinen myös Euroopassa ja Suomessa. Tähän on kansalaisten syytä varautua henkisesti, ja poliittisten päättäjien sekä viranomaisten on pistettävä toimeksi, jos näin tapahtuu.

ILMOITUS

Toivottavasti toista aaltoa ei tule, mutta jos se tulee, hallituksella on raskas pesti tiedossa. Kansalliseen yhtenäisyyteen tuskin on enää paluuta alkuvuoden koronakuukausien tapaan.

Koronaepidemiasta tulee politiikkalohko muiden poliitikkojen joukossa. Oppositio tekee kaikkensa kampittaakseen hallituksen toimia.

Tähän on hallituksen varauduttava. Oman mausteensa tuovat hallituspuolueiden SDP:n ja keskustan syksyn puoluekokoukset.

Etenkin keskustan puheenjohtajakuvio herättää arvailuja. Katri Kulmuni joutuu taistelemaan paikastaan ja hän joutunee testauttamaan kannatuksensa puolueväellä. Tahtomattaankin osallisena oleminen poliisin esitutkintaan johtaneissa toimissa on raskas taakka puoluejohtajalle.

Politiikan vaikeuskertoimia lisäävät myös kuntavaalit. Osa puolueista pelkää menettävänsä kannatusta, jota toiset kärkkyvät. Jännitteet kasvavat niin oppositio- kuin hallituspuolueiden välillä.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi