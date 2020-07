Lehtikuva/Roni Rekomaa

Järjestöt vaativat Fortumia ja tytäryhtiö Uniperia sulkemaan viimeisenkin voimalaitoksen vuoteen 2030 mennessä ja sopeuttamaan liiketoimintansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Tänään työnsä aloittava Fortumin uusi toimitusjohtaja Markus Rauramo joutuu vastaamaan ensi töikseen laajalle joukolle kansalaisjärjestöjä, jotka vaativat Fortumin hiilenpolton lopettamista.

Greenpeace, WWF Suomi, Amnesty International Suomen osasto, Finnwatch, Hiilivapaa Suomi sekä saksalaiset järjestöt ovat lähestyneet uutta toimitusjohtajaa kirjeitse.

Yhtiö on massiivinen toimija energiamarkkinoilla. Fortumin ja Uniperin yhdistymisen merkitystä kuvaa yhtiöiden liikevaihto: vuonna 2019 Uniperin liikevaihto oli lähes 66 miljardia euroa ja Fortumilla se oli 5,4 miljardia euroa.

Fortumin tulee myös lopettaa kaasun polton tarpeeton pitkittäminen.

Järjestöt huomauttavat, että Uniper-oston myötä Fortumista on tullut keskeinen Euroopan energiatulevaisuuden määrittäjä. Suomalaisen valtio-omisteisen yhtiön on pystyttävä näyttämään, miten Pariisin sopimuksen mukaisista liiketoimintamalleista tehdään totta.

– Fortumin ja Uniperin on luovuttava fossiilisesta energiantuotannosta mahdollisimman nopeasti paitsi Euroopassa myös Venäjällä, missä suurin osa yhtiöiden päästöistä syntyy, sanoo Vera Kauppinen, Hiilivapaa Suomi -kampanjan koordinaattori.

Kauppisen mukaan hiilivoimalat tulee sulkea eikä niitä saa myydä eteenpäin.

– Ainoastaan sulkeminen johtaa todellisiin päästövähennyksiin.

”Lopetettava Pariisin ilmastosopimuksen vastaisten toimien tukeminen”

Järjestöt vaativat, että Fortum ja tytäryhtiö Uniper luopuvat hiilivoimasta viipymättä. Viimeinenkin voimalaitos tulisi sulkea vuoteen 2030 mennessä ja sopeuttaa liiketoiminta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

– Uudella toimitusjohtaja Markus Rauramolla on nyt mahdollisuus ohjata Fortum oikeaan suuntaan ja lopettaa hiilenpoltto ilmastokriisin vaatimassa aikataulussa. Suomen valtionyhtiö on juuri avannut uuden hiilivoimalan Saksaan ja on mukana uhkailemassa Alankomaita välimiesoikeudella maan hiilikiellon vuoksi: uuden toimitusjohtajan tulee laittaa piste näille älyttömyyksille, sanoo Greenpeacen Suomen maajohtaja Hanna Paulomäki.

Järjestöt vaativat Fortumia sulkemaan kaikki hiilivoimalansa vuoteen 2030 mennessä ja lopettamaan Pariisin ilmastosopimuksen vastaisten toimien tukemisen, kuten Alankomaiden uhkailun välimiesoikeusmenettelyllä. Fortumin tulee myös lopettaa kaasun polton tarpeeton pitkittäminen.

– Toivomme että uudella toimitusjohtajalla on rohkeutta irrottautua vanhasta. Sovittamalla strategian Pariisin sopimukseen Fortum voi luoda maailmanluokan ennakkotapauksen aikataulutetusta hiilivoiman alasajosta, sanoo WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.