Lehtikuva/Ulrich Perrey

Lääkeyhtiö Gilead vaatii hoitoon tarvittavasta kuuden annoksen määrästä tuhansia dollareita.

Yhdysvallat on ostanut itselleen käytännöllisesti katsoen kaiken koronalääke remdesivirin lähikuukausien tuotannon, kertoo brittilehti Guardian. Muille maille ei lääkettä ole saatavissa ainakaan kolmeen kuukauteen.

Muissa maissa tilannetta pidetään uutena osoituksena siitä, että presidentti Donald Trumpin hallinto on valmis kyynärpäitä käyttäen ohittamaan muut koronakriisin hoidossa. Tätä pidetään huonona enteenä mahdollisen koronarokotteen valmistuessa. Muualla on ainakin periaatteessa ajettu sitä, että rokotetta olisi tasapuolisesti saatavilla eri puolilla maailmaa.

Remdesivir on ensimmäinen lääke, jonka Yhdysvaltain viranomaiset ovat hyväksyneet koronan hoitamiseen. Sen on katsottu auttavan osassa vakavia tapauksia, mutta lievissä tapauksissa sen vaikutus voi olla jopa haitallinen.

Yhdysvalloissa koronatilanne on menossa edelleen huonompaan suuntaan.

Myös EU:n lääkevirasto suositteli viime viikolla remdesiviriä koronaviruksen aiheuttaman covid-18-taudin hoitamiseen.

Lääkettä valmistaa yhdysvaltalainen Gilead-yhtiö. Ensimmäinen 140 000 annoksen erä käytettiin testaukseen eri puolilla maailmaa. Se on nyt käytetty loppuun.

ILMOITUS

Yhdysvallat on ostanut itselleen yli 500 000 annosta, mikä vastaa kaikkea Gileadin tuotantoa heinäkuussa sekä 90 prosenttia elokuun ja syyskuun tuotannosta.

Yhdysvaltain terveysministeri Alex Azar kehui, että Trumpin hallitus on tehnyt ”mahtavan sopimuksen”, jolla taataan jokaisen remdesiviriä tarvitsevan amerikkalaisen saavan sitä.

Lääkkeellä huikea hinta

Remdesivir kehitettiin alunperin lääkkeeksi ebolaan, mutta siihen se ei tehonnut. Gileadilla on lääkkeen patentti.

Aivan halpa ostos remdesivir ei ole. Wall Street Journalin mukaan Gileadilla on kaksihintajärjestelmä: Yhdysvaltain valtiolle lääke maksaa 390 dollaria annokselta ja muille kuten sairaaloille 520 dollaria annokselta.

Tyypillinen hoitoon tarvittava määrä, kuusi annosta, maksaa siis valtiolle 2 340 dollaria (2 080 euroa) ja muille 3 120 dollaria (2 780 euroa).

Yhdysvalloissa on arvosteltu remdesivirin kovaa hintaa. Kuluttajajärjestö Public Citizen’s Access to Medicines Program viittaa tutkimukseen, jonka mukaan Gilead pystyisi tekemään lääkkeellä voittoa, vaikka se laskuttaisi kuudesta annoksesta 310 dollaria, siis suunnilleen kymmenesosan sairaaloille asetetusta hinnasta.

Järjestö huomauttaa, ettei Gilead kehittänyt lääkettä yksin, vaan se sai tutkimukseen julkista rahoitusta ja liittovaltion tutkijat olivat mukana kehitystyön varhaisvaiheessa.

Public Citizen laski toukokuussa julkaisemassaan raportissa, että Gilead on saanut remdesivirin kehittämiseen vähintään 70,5 miljoonaa dollaria veronmaksajien rahaa.

Rokotteesta voi tulla taistelu

Ranskalainen lääkeyhtiö Sanofi ilmoitti toukokuussa, että Yhdysvallat saa etuoikeuden sen kehittämään rokotteeseen, jos se osoittautuu toimivaksi. Myöhemmin yhtiö perääntyi Ranskan hallituksen painostuksen jälkeen. Sanofi on saanut kymmeniä miljoonia tutkimusrahaa Ranskan valtiolta.

Remdesivirin ohella vain deksametasonista on näyttöä, että siitä on apua koronan aiheuttaman covid-19-taudin hoidossa. Steroideihin kuuluvaa deksametasonia ei ole tarvetta hamstrata, koska se on 60 vuotta vanha lääke, joka on hinnaltaan halpa ja sitä on runsaasti saatavissa kaikkialla.

Yhdysvalloissa koronatilanne on menossa edelleen huonompaan suuntaan. Viime viikolla tehtiin uusi ennätys, kun yhden päivän aikana vahvistettiin noin 40 000 uutta koronavirustapausta.

Kaikkiaan korona on vahvistetusti tarttunut yli 2,6 miljoonaan yhdysvaltalaiseen ja kuolleita on yli 127 000.

Arizonan osavaltio palautti maanantaina osan koronarajoituksistaan. Saman ovat viime päivinä tehneet myös Texas, Florida ja Kalifornia, jotka olivat ensimmäisten joukossa lieventämässä rajoituksia.