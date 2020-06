Kesäkuu on Pride-kuukausi, sattui maailmalla riehumaan korona tai ei. Nyt jos koskaan tarvitsemme tukijoukkojamme, ei vain tämän kuukauden ajan, vaan joka päivä. Ihmisoikeuksien puolustaminen on nimittäin tärkeää ajassa, jossa ilmassa leijuu epidemioiden lisäksi natsismin uudet tuulet.

Äärioikeisto jatkaa nousuaan ympäri maailman ja samaa tahtia kärsivät kaikki, jotka eivät kuuluu ”terveeseen, valkoiseen heteromuottiin”. Puolan konservatiivinen Laki ja oikeus -valtapuolue sekä sen hallussa oleva media ovat hyökänneet voimakkaasti seksuaalivähemmistöjä vastaan. Brasilian hallitus taas on kieltänyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä opettamisen kouluissa ja poistanut hlbti-kysymykset ihmisoikeusministeriön asialistalta. Takapakkia siis mennään ympäri maailman.

Läpi Euroopan sateenkaari-ihmiset joutuvat yhä etenevissä määrin viharikoksien ja vihamielisyyden kohteeksi. Kulkueita häiritään, lippuja poltetaan ja vastamielenosoituksia järjestetään. Vaikka monessa maassa ollaan menty harppauksia eteenpäin, ovat oikeudet vielä vauvankengissä. Äärioikeiston ottaessa ilmatilaa politiikassa, myös jo saavutetut oikeudet ovat vaarassa.

Äärioikeiston ja natsien vastustaminen on meidän kaikkien asia. Se on tuen osoitus meille, joiden ihmisarvoa uhataan. Se on kunnianosoitus heille, jotka taistelivat sen puolesta, että saisimme elää rauhassa. Ennen kaikkea, natsien vastustaminen on velvollisuus! Meillä ei voi olla sijaa äärioikeiston ihmisoikeusloukkauksille!

Mari Ikonen

Puheenjohtaja, Lapin Vasemmistonuoret

1. Vpj, Vasemmistonuoret