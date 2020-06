Lehtikuva/Tolga Akmen

Suuri joukko brittivaikuttajia osallistuu vetoomukseen oikeudenmukaisemman ja vihreämmän elvytyksen puolesta.

Vain 6 prosenttia briteistä on sitä mieltä, että koronakriisin jälkeen pitäisi palata entisenlaiseen talouteen, kertoo Guardian-lehti.

YouGov-tutkimuslaitoksen tekemän gallupin mukaan 31 prosenttia haluaa taloutta jälleenrakennettaessa suuria muutoksia, ja 28 prosenttia tahtoo jonkun verran muutoksia.

Vain 27 prosenttia suhtautui kuitenkin optimistisesti talouden tulevaisuuteen ja 44 prosenttia negatiivisesti. 49 prosenttia oli sitä mieltä, että koronakriisi on lisännyt eriarvoisuutta.

”Pitkään jatkunut eriarvoisuus on jättänyt monet ihmiset haavoittuvaisiksi.”

Mielipidetiedustelu liittyy maanantaina julkistettuun kampanja-avaukseen, jossa yli 300 vaikutusvaltaista henkilöä vetoaa sen puolesta, että elvytys johtaisi oikeudenmukaisempaan ja vihreämpään talouteen.

Build Back Better -kampanjanvetoomuksen allekirjoittajat edustavat kansalaisjärjestöjä, ay-liikettä, uskonnollisia instituutioita ja liike-elämää. Mukana ovat esimerkiksi Oxfam, Greenpeace, Friends of the Earth, keskusammattiliitto TUC, Britannian kauppakamari sekä British Confederation of Industry.

Vetoomuksen keskeiset kohdat ovat julkisten palveluiden vahvistaminen, eriarvoisuuden poistaminen, ilmastonmuutokseen puuttuminen sekä investoinnit vihreisiin työpaikkoihin. Erityisesti halutaan lisärahoitusta julkiseen terveydenhoitoon (NHS) ja sosiaaliturvaan sekä panostusta nuorten työllistymiseen.

Päämääränä on pienentää tulevien pandemioiden ja ilmastokriisin riskejä.

Aloitetta valmistelleen New Economics Foundation -säätiön Miatta Fahnbulleh sanoo Guardianille koronakriisin paljastaneen, että terveys- ja sosiaalipalvelut ovat toimineet liian pienillä resursseilla ja pitkään jatkunut eriarvoisuus on jättänyt monet ihmiset haavoittuvaisiksi. Samalla on kuitenkin näkynyt, että kriisin iskiessä on mahdollista investoida nopeasti ja suuressa mittakaavassa.