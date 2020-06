Lehtikuva/Timo Aalto

Kun populistinen kansanedustaja kertoo, että hän haluaa puolustaa suomalaisia, toimittajan kysymyksen pitäisi olla, ketkä kaikki ovat hänen mukaansa suomalaisia, kirjoittaa Dmitry Gurbanov.

Väestönvaihdos on termi, johon jokainen politiikan seuraaja on varmasti törmännyt, mutta veikkaan, että suurin osa ei tiedä, mitä se tarkoittaa.

Tämä ei ole yllättävää, koska jopa itse termin käyttäjät eivät aina tiedä, mistä on kyse. Aihe on tärkeä, koska kaikki viimeaikaiset äärioikeistolaiset terroristi-iskut ovat liittyneet jotenkin tähän teemaan.

Jos haluat ymmärtää, mitä väestönvaihdos tarkoittaa, pitää katsoa, missä teorian juuret ovat ja mistä se on tullut.

Termi ”väestönvaihdos” (engl. The Great Replacement) syntyi vuonna 2010, kun ranskalainen kirjailija Renaud Camus kirjoitti kirjan nimeltä Le Grand Remplacement. Kirjassa Camus väittää, että ulkomaalaiset tulevat Ranskaan ja ”vaihtavat” kantaranskalaiset suurimpana asukasryhmänä.

Camus’n ajatukset eivät olleet uusia. Vuonna 1995 amerikkalainen uusnatsi David Lane kirjoitti manifestin nimeltä White Genocide Manifesto. Manifestissa väitetään, että juutalaiset haluavat tuhota ”valkoisen rodun” käyttämällä maahanmuuttajia ”aseina”, joiden avulla ”valkoisten” määrä saadaan alas.

ILMOITUS

Suomessa kansallismieliset poliitikot ja uusnatsit puhuvat molemmat väestönvaihdoksesta. Ero piilee yksityiskohdissa. Uusnatsit ovat paljon avoimempia ajatustensa kanssa. Uusnatsit kertovat avoimesti, että heidän mielestään juutalaiset ovat kaiken takana ja että ainoastaan ”valkoihoiset voivat olla suomalaisia”.

Suurin osa kansallismielisistä puhuu sen sijaan monimerkityksellisten ”koiravihellysten” (dog whistle) avulla eikä suostu avaamaan tarkemmin, mitä väestönvaihdos oikeasti on.

Syy tähän on se, että monet poliitikot haluavat flirttailla ääriryhmien kanssa, mutta samalla vaikuttaa tarpeeksi maltillisilta tolkun ihmisten silmissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että puhutaan väestönvaihdoksesta, mutta kysyttäessä kerrotaan, että ei olla etnonationalisteja.

Nuoret puhuivat suoraan, puolue ei



Vertaillaan esimerkiksi entisiä PS-nuoria ja emopuolue perussuomalaisia.

PS-nuoret julkaisivat eurovaalien aikaan tweetin, jossa he kertoivat avoimesti, että tummaihoiset ihmiset eivät voi olla suomalaisia. Tapaus oli kaikille selvä, koska PS-nuorten jäsenet olivat avoimia ideologiansa kanssa.

Samaan aikaan emopuolue otti etäisyyttä PS-nuoriin ja kertoi, että puolue ei edusta etnonationalismia.

Mutta onko asia näin?

Perussuomalaiset ovat useita kertoja puhuneet väestönvaihdoksesta, joka heidän mielestään uhkaa Suomea. Väestönvaihdos mainitaan jopa PS:n maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ja perussuomalaisten varapuheenjohtajan mukaan ”suurin osa suomalaisista osaa intuitiivisesti kertoa, kuka on suomalainen”.

Väestönvaihdos mainitaan jopa PS:n maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ja perussuomalaisten varapuheenjohtajan mukaan ”suurin osa suomalaisista osaa intuitiivisesti kertoa, kuka on suomalainen”.

Kaiken tämän jälkeen osa toimittajista väittää silti, että PS:n johto on maltillinen ja entiset PS-nuoret ovat radikaaleja. Mutta onko niiden välillä oikeasti eroa? Muuta kuin se, että PS-nuoret puhuivat suoraan.

Toimittajat eivät osaa oikeita kysymyksiä



Olen kirjoittanut useita kertoja siitä, miksi median pitäisi puuttua tähän ilmiöön ja kysyä suoraan poliitikoilta, mitä he tarkoittavat, kun he puhuvat väestönvaihdoksesta ja miten he määrittelevät suomalaiset.

Tätä ei ole silti tehty ja siihen on hyvä selitys. Suurin osa toimittajista ei ole erikoistunut aiheeseen. He eivät tiedä, minkälaisia kysymyksiä pitäisi kysyä.

Tähän pitäisi saada muutos, koska äänestäjien tulisi saada tarkka kuva siitä, mitä poliitikot ajattelevat. Kun populistinen kansanedustaja kertoo, että hän haluaa puolustaa suomalaisia, toimittajan kysymyksen pitäisi olla, ketkä kaikki ovat hänen mukaansa suomalaisia.