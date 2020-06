Antti Yrjönen

Kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas.) on huolissaan siitä, että tavoittaako hallituksen esittämä väliaikainen epidemiakorvaus toimeentulotuen asiakkaat.

Perjantaina eduskunnassa hyväksytystä lisätalousarviosta epidemiakorvaukseen varattu 60 miljoonan euron määräraha-asian käsittely siirrettiin syksyyn.

Hallituksen esitys tarkoittaisi 75 euron verotonta määräaikaista etuutta niille toimeentulotuen asiakkaille, joiden asiakkuus jatkuu elokuun alusta vuoden loppuun. Tarkoitus on kompensoida yhteiskunnan pienituloisimmille koronakeväänä kasvaneita kustannuksia.

– Esityksen tarkoitus on hyvä ja hallitus ansaitsee siitä periaatteellisen kiitoksen. Tyly fakta on, että suuri joukko pienituloisia iäkkäitä, monisairaita ja vammaisia uhkaa jäädä korvauksen ulkopuolelle. Tämä koskee myös suurta osaa omaishoitajakotitalouksista, Yrttiaho varoittaa.

Kelan mukaan yli 90 prosenttia toimeentulotukea saaneista työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkeläisistä saa sitä terveydenhuollon kustannuksiin. Tarve tukeen on kuitenkin syksyyn mennessä voinut loppua, kun omavastuukatot ovat täyttyneet.

– Tämä sairaiden ja iäkkäiden koronariskiryhmä on kärsinyt kevään kuluessa kaikkein eniten viruksesta ja eristämispolitiikasta. He eivät siis kuitenkaan saisi epidemiakorvausta. Hallituksen esitys on näin ollen ristiriidassa perustelujensa kanssa, Yrttiaho hämmästelee.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle jo ennen juhannusta, mutta sitä ei oteta käsittelyyn kuin vasta istuntotauon jälkeen syksyllä.

– Epidemiakorvaus olisi ehditty viedä läpi ennen kesätaukoa ja tätä Vasemmistoliitto ajoi, mutta näin ei eduskunnassa haluttu tehdä.