Koronapandemia iski Isoon-Britanniaan rajusti. Tätä kolumnia kirjoitettaessa diagnosoitujen tartuntojen määrä maassa on jo yli 300 000, ja jopa 42 000 ihmistä on kuollut. Tauti on koetellut saarivaltiota myös muuten: talous on jo nyt kutistunut neljänneksellä, työttömyysluvut ovat nousussa ja eriarvoisuuden pelätään ylipäätään kasvavan. Kuten Suomessa, myös Briteissä on kuitenkin alettu pikku hiljaa purkaa rajoituksia, ja juhannusviikolla päästiin jatkamaan kesken jäänyttä Valioliiga-kauttakin – tosin ilman yleisöä.

Futarit eivät kuitenkaan ole jääneet toimettomiksi, vaikka pelit ovat olleetkin tauolla. Monet seurat ovat tehneet huomattavasti omien yhteisöjensä hyväksi: paitsi, että organisaatiot ovat lahjoittaneet hyväntekeväisyyteen, ne ovat myös antaneet vajaakäytöllä olleita kiinteistöjään hoitohenkilökunnan käyttöön sekä tuottaneet erilaisia valistus- ja hyvinvointimateriaaleja verkkoon. Samoin yksittäiset pelaajat ovat lahjoittaneet melkoisia summia.

Manchester Unitedin huippulahjakas nuori hyökkääjä Marcus Rashford nosti kuitenkin auttamisen aivan uudelle tasolle. Pandemian käynnistyttyä 22-vuotias syntyperäinen manchesterilainen kertoi lehdistölle olleensa huolissaan ihmisten, erityisesti köyhien lapsiperheiden, toimeentulosta. Rashford on itse pienituloisen yksinhuoltajan lapsi, ja on todennut esimerkiksi koulusta saamansa ruoan olleen itselleen elintärkeää. BBC:n haastattelussa muutama viikko sitten Rashford myös kertoi äitinsä kannustaneen häntä liittymään Unitedin akatemiaan vuoden etuajassa 11-vuotiaana saadakseen riittävästi ravitsevaa ruokaa. Pohdittuaan useita vaihtoehtoja Rashford päätti ryhtyä yhteistyöhön FareShare-järjestön kanssa, joka toimii ruokahävikin vähentämiseksi jakaen ylijäämäruokaa eteenpäin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille.

Jalkapalloilijoiden tekemässä hyväntekeväisyydessä ei ole tietenkään mitään uutta. Lukuisat huippufutarit ympäri maailman ovat perustaneet omia säätiöitään ja jakaneet massiivisista tuloistaan osuuksia eteenpäin. Hyväntekeväisyys on kuitenkin vain laastari eikä pitkän päälle kovin tehokas keino eriarvoisuuden korjaamiseksi – siihen tarvitaan julkisia panostuksia.

Ennen juhannusta Marcus Rashford teki jotain todella poikkeuksellista. Hän julkaisi Twitterissä avoimen kirjeen, jossa vaati hallitusta tarjoamaan köyhien perheiden lapsille ilmaiset kouluateriat myös lomien aikana. Kirjeessään hän kertoo vetoavasti omasta taustastaan ja siitä, miten ilman yhteiskunnan tukea hänestä, mustasta pienituloisessa perheessä kasvaneesta miehestä, tuskin olisi koskaan tullut elämässään menestyvää. Hän vetoaa päättäjiin lapsiköyhyyden ja nälän poistamiseksi ja huomauttaa, ettei kyse ole edes politiikasta vaan ihmisyydestä.

Rashfordin vaatimus politiikan ”U-käännöksestä” nousi hetkessä puheenaiheeksi etenkin, kun käännös myös tapahtui. Pääministeri Boris Johnson heltyi Rashfordin ulostulosta ja pyörsi aiemman päätöksensä ruokailujen lopettamisesta, ja viime viikolla vahvistettiin vähävaraisten perheiden lapsien saavan kesän aikana joka viikko noin 17 euron arvoisen lipukkeen ruoan ostoon.

Urheilijat ovat todella vaikutusvaltaisia ihmisiä, mutta harva uskaltaa käyttää näkyvää rooliaan hyväksi Rashfordin tavoin – kenties sponsorien tai fanien tuen menettämisen pelossa. Avoimessa kirjeessään hän toteaakin tämän velvollisuudekseen, ja ainakin toistaiseksi vastaanotto on ollut positiivinen. Rashford on onnistunut kampanjallaan paitsi tekemään näkyväksi köyhien perheiden ongelmia ja tarjoamaan ratkaisuja, myös osoittamaan, ettei solidaarisuus omaa luokkaa kohtaan katoa mihinkään tulotason noustessa. Nuori pelaaja, jolla on vielä pitkä ura edessään, on jo nyt osoittautunut paitsi huipputason futariksi, myös syvästi inhimilliseksi ihmiseksi, joka ei ole kadottanut juuriaan eikä menettänyt sosiaalista omaatuntoaan menestyksensä myötä. Monet ovat jo huudelleet herralle brittitapaan aatelointia, itselleni riittää tällä hetkellä kutsuminen työväenluokan sankariksi.

Viikon vakiorivillä on brittifutista, Espanjan La Ligaa, Italian Serie A:ta ja kolme makupalaa Miesten Ykkösestä. Teemu Pukin edustama Norwich oli viikonloppuna suorastaan hävettävän kehno Southamptonia vastaan, ja kun ”Kanarialinnut” saavat ykköskohteessa FA Cupin ottelussa vastaansa Rashfordin ManUn, tullee kyyti olemaan kylmää. Varma kakkonen.

