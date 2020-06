Lehtikuva/Vesa Moilanen

Eduskunnassa käytettiin hienoja puheenvuoroja vihapuhetta vastaan. Samaan aikaan perussuomalaisten toimijoiden hallinnoima Suomen Sisu vaatii vielä kovempia otteita.

Keskiviikko oli päivä, jolloin naamiot riisuttiin, puhuttiin suoraan rasismista ja vihapuheesta – ja Suomessa piilevä fasismi tuli entistä näkyvämmäksi.

Samaan aikaan tapahtui kaksi asiaa. Eduskunta keskusteli perussuomalaisten Juha Mäenpään syytesuojan murtamisesta ja Suomen Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki julkaisi avoimen fasistisen kutsuhuudon suorittamaan puhdistuksia suomalaisessa yhteiskunnassa.

Toisiinsa asiat kietoutuvat niin, että kun perussuomalaiset eduskunnassa puhuivat sananvapaudesta, koostuu käytännössä sananvapauden lakkauttamista vaativan Suomen Sisun johto lähes kokonaan perussuomalaisista toimijoista.

Kuten Kansan Uutiset jo eilen kertoi , Suomen Sisun käräjillä eli hallituksessa ovat perussuomalaisten kansanedustajat Jenna Simula ja Juha Mäenpää. Keski-Pohjanmaan piiripäällikkö on perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas.

Sisun puheenjohtaja Henri Hautamäki edustaa perussuomalaisia Turun monikulttuurisuusneuvostossa ja hän oli puolueen lakkauttaman Perussuomalaisten Nuorten hallituksen jäsen.

ILMOITUS

Käräjien jäsen Kari Salminen on Hausjärven Perussuomalaisten puheenjohtaja. Riku Nevanpää pyrki vuosi sitten perussuomalaisten puoluesihteeriksi.

Hallituksen kuudes jäsen Timo Hännikäinen oli yhtenä kirjoittajana perussuomalaisten ajatuspajan Suomen Perustan vuonna 2016 julkaisemassa Epäneutraalissa sukupuolikirjassa, jossa on sama pohjavire kuin kesäkuussa julkaistussa Totuus kiihottaa -teoksessa : miesten tasa-arvo-ongelmat jäävät usein feminismin jalkoihin ja sukupuolineutraaliutta korostavat puheenvuorot jättävät perinteisten sukupuoliroolien merkitystä pohtivat näkökulmat varjoonsa.

”Fasismin mytologinen ydin”



Suomalaista fasismia tutkinut tutkija Oula Silvennoinen pitää Suomen Sisua fasistisena järjestönä ja Hautamäen kirjoitusta fasistisena.

(Ketju) "F-sana", eli miksi Suomen Sisu on fasistinen järjestö? Sisun pj @HenriHautamaki tänään julkaisemassa tekstissä #fasismi n maailmankuva tulee selvästi esiin. Koska asia on tärkeä, jaan kirjoituksen:#äärioikeisto #perussuomalaisethttps://t.co/yY1EChz5j0 — Oula Silvennoinen (@oula_silver) June 24, 2020

Silvennoisen mukaan fasismi on ”populistisen äärinationalismin palingeneettinen (=kansallista uudestisyntymistä tavoitteleva) muoto”.

Suomen Sisun puheenjohtajan kirjoituksessa on ”fasismin mytologinen ydin”, joka on ”uudestisyntymisen, ´kansallisen vallankumouksen`, keskeisyys ja välttämättömyys”.

Maailma on jatkuvan kamppailun näyttämö, jossa ”kansakunnat ja etniset ryhmät ovat hellittämättömässä, heikompien tuhoon johtavassa taistelussa”.

Toisaalta kulttuuripessimistisesti ”olemme koko ajan kulttuurisen ja myös fyysisen perikadon partaalla. Sen ehkäisemiseksi kaikkein radikaaleimmatkin keinot ovat välttämättömiä ja perusteltuja”.

”Kannattaa etenkin pitää mielessä, että fasismi on ytimiään myöten vallankumouksellinen aate. Yksikään fasistinen liike ei ole politiikassa tehdäkseen normaalia politiikkaa, vaan tavoittellakseen vallanottoa ja autoritaarisen järjestyksen pystyttämistä”, Silvennoinen kirjoittaa.

”Ei yhden sanoma, vaan tarina”



Kun tausta on tämä, ei ole ihme, että tunteet saivat eduskunnassa vallan ja asioista puhuttiin poikkeuksellisen suoraan.

Yhden vahvimmista puheenvuoroista käytti Hussein al-Taee (sd.).

– Partalapset, haittamaahanmuutto, elintasopakolaiset – tässä ei ole kyse yhden edustajan sanomisista, siitä, miten vieraslajeja pitäisi torjua niin kuin torjutaan rikkaruohoja ja eläimiä. Tässä on kyse tarinasta ja retoriikasta, joka toiseuttaa ihmisiä.

All-Taee jatkoi, että Mäenpään vieraslaji-vertauksessa ei ollut kyse lipsahduksesta millään tavalla.

– Tässä on kyse retoriikasta ja tarinasta, jota on opetettu yhdelle sun toiselle ja johon on koulutettu myöskin someväki: hyökkäämään sellaisten kimppuun, jotka toisenlaista politiikkaa haluavat. Hyvät kollegat, olen väsynyt ja aika kyllästynyt olemaan partalapsi, ja niin on moni muukin, työpaikoilla, kouluissa ja virastoissa.

Al-Taee kertoi amerikkalaisesta tutkimuksesta, jossa oli haastateltu jihadistisia päänleikkaajia ja terroristeja.

– Heiltä kysyttiin: ”Mitä ajattelitte ennen kuin teitte tekonne?” He sanoivat: ”Poistimme ihmisyyden tältä henkilöltä, vertasimme häntä ötökkään, sikaan ja johonkin muuhun torjuttavaan. Silloin kun hän ei enää ollut silmissämme ihminen, teko oli paljon helpompi suorittaa.”

”Yleistä 30-luvun Saksassa”



Voimakkaita puheenvuoroja ei kuultu ainoastaan niin sanotusta vihervasemmistosta. Hanna-Leena Mattila (kesk.) puhui suunsa puhtaaksi:

– Kyllä pitää olla joku roti siinä, mitä kansanedustaja päästelee suustaan. Ei voi olla niin, että voi möläytellä mitä tahansa edustajan sananvapauteen vedoten. Entisenä historianopettajana suorastaan kammoksun edustaja Mäenpään käyttämää retoriikkaa, sillä siinä on samankaltaisuutta sen kanssa, mikä oli yleistä 30-luvun Saksassa.

Jo eilisessä jutussa siteerattiin kokoomuksen Pihla Keto-Huovista.

Hyvin puhui myös Sari Multala (kok.).

– Sananvapaus on totta kai äärimmäisen tärkeä ja vaalittava asia, mutta kyllä sananvapautta pitäisi pystyä käyttämään ilman, että puheellaan rikkoo tai edes on lähellä rikkoa mitään meillä säädettyä lakia. Etenkin kun puhutaan ihmisryhmistä, ovat ne minkälaisia vähemmistöjä tahansa, meidän pitää olla puheissamme siinä mielessä hienotunteisia, kuten myös kohteliaita, kuten ihan ketä tahansa täällä meidän kanssamme elävää ihmistä kohtaan.

Mäenpää saa perjantain äänestyksessä pitää syytesuojansa, mutta asiasta käyty keskustelu antaa toivoa. Perussuomalaisten kahdella tuolilla istumiseen on havahduttu ja kyllästytty. Vihapuheille halutaan nyt kerta kaikkiaan laittaa raja

Historia, aivan lähihistoriakin todistaa, että se, mikä vihapuheella alkaa, päättyy joukkohautoihin.