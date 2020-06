Antti Yrjönen

– Suomessa tulisikin harkita, tulisiko nyt seurata samaa tietä kuin Hollanti ja rajoittaa glyfosaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden myynti ainoastaan ammattikäyttöön, Kivelä sanoo.

Kansanedustaja Mai Kivelän (vas.) mielestä glyfosaatti tulisi rajata vain ammattikäyttöön. Näin noudatettaisiin varovaisuusperiaatetta samalla kun kartutetaan tarkempaa tutkimustietoa.

– On ollut ilo huomata, että Suomessa osa yritysmaailmasta on ollut valtiota edellä ja glyfosaattivalmisteiden myynnistä on luovuttu osassa puutarhamyymälöissä. Glyfosaattiin yhdistetyt riskit ovat niin isoja, että varovaisuus on tarpeen, Kivelä sanoo.

Kivelä jätti tänään kirjallisen kysymyksen eliöiden ja ympäristön hyvinvoinnille haitallisen glyfosaatin käytön rajaamisesta. Sitä käytetään tehoaineena rikkakasvien kemiallisessa torjunnassa.

Kasvinsuojeluaineiden tehoaine glyfosaatin haitallisuudesta on väitelty pitkään.

Tutkimustiedon mukaan glyfosaatti vahingoittaa muun muassa siementen itävyyttä, taimien ja linnunpoikasten kasvua sekä ekosysteemeille elintärkeitä pölyttäjiä.

Uhka pölyttäjille

Tutkijoiden mukaan glyfosaatin haittavaikutuksiin on herätty vasta viime aikoina. Glyfosaatin vaikutuksia tunnetaan heikosti ja vertaisarvioitua tutkimusta on vähän. Tutkimustieto aiheesta kasvaa kuitenkin jatkuvasti.

Eräässä tutkimuksessa glyfosaattikäsiteltyä ruokaa saaneiden viiriäisnaaraiden sulkien kehitys viivästyi ja niiden munista kehittyi vähemmän poikasia. Lisäksi glyfosaattijäämiä löytyi lintujen munista, rintalihaksista, maksasta ja ulosteesta.

Toinen tutkimus osoitti, että glyfosaatti muun muassa vähentää mehiläisten suoliston hyödyllisiä bakteereja, mikä altistaa ne infektioille.

– Tämä tutkimustulos on erittäin huolestuttava maailmassa, jossa pölyttäjien ja muiden hyönteisten määrä on romahtanut. Ruoantuotannon kauttaihmiskunnan kohtalo on sidottu pölyttäjien hyvinvointiin, Kivelä muistutti.