Lehtikuva/Roni Rekomaa

”Hallituksen tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on ihmisten hyvinvointiin panostaminen, ei yritysten voittomarginaalien kasvattaminen.”

Nykyinen hallitus täytti kesäkuun alussa yhden vuoden. Vasemmistoliitto julkaisi tänään keskiviikkona 51 saavutuksen listan asioista, jotka ovat puolueelle erityisen tärkeitä.

”Vain yhdessä vuodessa tämä hallitus on parantanut roimasti niin lasten, nuorten, aikuisten kuin vanhustenkin arkea. Olemme panostaneet mittavia summia niin varhaiskasvatukseen, koulutukseen, toimeentuloon, työllisyyteen, pienimpiin eläkkeisiin, sosiaaliturvaan, mielenterveyteen kuin asunnottomuudenkin vähentämiseen”, vasemmistoliitto luettelee.

Koronakriisin jälkeen on vasemmistoliiton mukaan ”elintärkeää, että Suomella on tällä hetkellä hallitus, jonka tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on ihmisten hyvinvointiin panostaminen, ei yritysten voittomarginaalien kasvattaminen”