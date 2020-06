Lauri Hannus

Vasemmistoliiton linja on, että transihmisten hoitojen lähtökohtana on oltava yksilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on huolissaan Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palkon uusista sukupuolidysforian eli -ahdistuksen hoitoa käsittelevistä suosituksista.

‒ Suosituksissa on useita vakavia ongelmia, kuten hoidontarpeen arvioinnin siirto asiantuntijapoliklinikoilta kunnallisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon piiriin. Perusterveydenhuollossa transterveydenhoidon osaaminen saattaa olla puutteellista, ja transihmisten hoitoon pääsy voi vaikeutua entisestään.

Honkasalo puhuu tänään järjestettävässä mielenosoituksessa transihmisten sukupuolidysforian lääketieteellisen hoidon turvaamisen puolesta.

Kansanedustajan mukaan suositusten edellyttämä transihmisten psykososiaalinen tuki on tärkeää varmistaa, mutta se ei saa tarkoittaa prosessin pitkittymistä sen vuoksi, että kunnallisen terveydenhuollon mielenterveyspalvelut ovat jo nyt ruuhkautuneet.

‒ Transhoitoprosessia pitää sujuvoittaa, ei vaikeuttaa sitä lisäämällä ylimääräisiä hoitoportaita. Jos ja kun asiantuntijayksiköiden resurssit ovat koetuksella, ratkaisu on lisätä niitä, ei polkea ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksien edistämisestä pitää olla valmis maksamaan, ilmaiseksi ja automaattisesti ne eivät tässä maailmassa etene.

Lähtökohtana yksilön itsemääräämisoikeus



Honkasalo muistuttaa, etteivät Palkon suositukset noudattele uusimpia kansainvälisiä suosituksia esimerkiksi sukupuolidysforian kestokriteerin suhteen. Uudessa ICD-11-luokituksessa myös luovutaan sukupuoliperusteisesta jaottelusta terveydenhoidossa ja keskitytään oireisiin ja hoitoon riippumatta potilaan sukupuolesta.

Vasemmistoliiton linja on, että transihmisten hoitojen lähtökohtana on oltava yksilön itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Sukupuolen vahvistamisen on perustuttava yksilön omaan ilmoitukseen, ja lääketieteellinen ja juridinen prosessi on erotettava toisistaan. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus on poistettava, ja myös lapsille ja nuorille on varmistettava pääsy yksilölliseen sukupuoliristiriidan hoitoon ja palveluihin.

‒ Transihmisten ihmisoikeuksien turvaamisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että vanhanaikainen translaki uudistetaan rohkeasti ja vauhdilla. Tästä jätin pari viikkoa sitten kirjallisen kysymyksen asiasta vastaavalle ministerille. Myös muunsukupuoliset on huomioitava laissa, sanoo Honkasalo.