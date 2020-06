Uudenmaan Vasemmistoliitto katsoo, että koronatilanteen jälkihoidossa kuntien ei pidä leikata sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta ja sivistyksestä, ja toistaa 1990-luvun laman virheitä.

Kuntien valtiolta saama 1,4 miljardin euron tuki on hyvä alku, mutta valtion lisätuki on tarpeen.

– Syksyllä on todennäköisesti odotettavissa ryntäys sosiaali- ja terveyspalveluihin, kun ihmiset jälleen hakeutuvat niiden piiriin. Siksi nyt on ryhdyttävä purkamaan hoitojonoja. Koronan vuoksi väestön myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarve on kasvanut, ja rahaa tulee kulumaan enemmän rahaa kuin aiemmin, arvioi Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Mika Mäkelä järjestön tiedotteessa.

Mäkelän mukaan julkinen valta ei pysty suojelemaan kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia ihmisiä, jos sosiaaliturvasta ja palveluista leikataan.

Koronan seurauksista ei selvitä leikkauksilla.

– Mitä kauemmin ihminen joutuu odottamaan hoitoon pääsyä, sitä kalliimpaa on hänen hoitonsa. Vaadimme, ettei julkisista palveluista leikata eikä työntekijöitä irtisanota tai lomauteta, sanoo Mäkelä.

Riskiryhmäläiset kohdanneet vihapuhetta

Uudenmaan Vasemmisto huomauttaa, että riskiryhmäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta. Perustuslaki kieltää syrjinnän muun muassa henkilön sairauden tai vamman perusteella, mutta silti heihin kohdistuvaa vihapuhetta on liikkeellä.

ILMOITUS

– Myös riskiryhmäläiset antavat panoksensa yhteiskunnalle toimimalla esimerkiksi opettajina, sairaan- ja lähihoitajina, myyjinä ja laitoshuoltajina, huomauttaa Mäkelä.

Koronakevään aikana tehty digiloikka hyödyttää myös tulevaisuudessa.

– Etäosallistumismahdollisuuksia on jatkossakin järjestettävä niille, joille liikkuminen on vaikeaa. Myös hoitoapua on voitava olla mahdollista saada etänäkin, sanoo Mäkelä.

Uudenmaan Vasemmiston mukaan oppilaitosten olisi syytä jatkaa etäopetusta riskiryhmiin kuuluville ja etäopetuksesta hyötyneille oppilaille.

– Myös erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevan oppilaan on oltava mahdollista saada etäopetusta, toteaa Mäkelä.

Uudenmaan Vasemmiston kannanotto kokonaisuudessaan