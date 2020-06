Lehtikuva/Leevi Soikkeli

Juhannuskahakka kertoo taas, että puolue ei kunnioita edes poliisia, jos tosiasiat eivät sovi sen agendaan.

Tämä tiedetään varmasti: juhannusyönä Helsingin Hietaniemen uimarannalla alkoi joukkotappelu, jota seurannutta kahakkaa rauhoittamaan tarvittiin lopulta 30 poliisipartiota. Poliisi kohtasi rajua vastarintaa. Poliiseja kivitettiin ja ammuttiin ilotulitteilla. Poliisiautoja vaurioitui ja osa poliiseista sai vammoja. Tilanteen rauhoittamiseen käytettiin kaasusumutetta.

Välikohtaus oli poikkeuksellinen ja täysin tuomittava.

Sunnuntaina Helsingin poliisi tiedotti, että ”tapahtuma vaikuttaisi päihtyneiden nuorten päähänpistolta, eikä teot vaikuttaisi olleen suunnitelmallisia tai liittyneen BLM-teemaan”.

Poliisin esitutkintaan perustuva näkemys on täysin toinen kuin se, minkä perussuomalaiset olivat kehittäneet ja hallitsemaansa julkisuuteen markkinoineet jo lauantaiaamuna, muutama tunti kahakan päättymisen jälkeen. Siinä syyllisiä olivat maahanmuuttajat ja tässä tapauksessa erityisesti rasismin vastainen Black Lives Matter -liike.

Mutta syyllisiä tässä tarinassa olivat myös Suomen hallitus ja eritoten pääministeri Sanna Marin ja sisäministeri Maria Ohisalo.

ILMOITUS

Pääministeri @MarinSanna antaa tukensa #blacklifematters-rähinöinnille. Seuraavan päivän iltana poliisin kimppuun käydään. Meillä Suomessa. Kuka yllättyi? 1/3https://t.co/HEAKhfx5iv — Matias Turkkila (@MatiasTurkkila) June 20, 2020

Perussuomalaisten propagandapäällikön Matias Turkkilan tulkinta veti mukaansa myös monia puolueen kansanedustajia. Ministereitä vaadittiin sanoutumaan irti juhannustappelusta, koska he olivat muka jollain lailla vastuussa siitä annettuaan sympatiaa Black Lives -liikkeen tavoitteille.

Ei ole sattumaa, että Marinin puheiden jälkeen, seuraavana päivänä nuoriso käy kadulla poliisia vastaan. On todella, todella huolestuttavaa, että PÄÄMINISTERI puhuu siten, että se synnyttää väkivaltaista liikehdintää Suomen Poliisia vastaan. 3/4 — Sanna Antikainen (@SannaAntikainen) June 20, 2020

Helsingin poliisi tiedotti sunnuntaina alkuiltapäivästä, että ”tapahtumat eivät vaikuttaisi olleen suunnitelmallisia tai liittyneen ajankohtaiseen Black Lives Matter -teemaan, vaikka silminnäkijähavaintojen mukaan paikan päällä huudettiin Black Lives Matter -henkisiä huutoja”.

– Vaikuttaa siltä, että päihteillä on ollut osuutta asiaan ja toisten antamasta huonosta esimerkistä on tullut tunne, että on kiva vastustaa poliisia, päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth sanoi.

Lisää vauhtia poliittinen poliisi -myllyyn



Perussuomalaiset ovat ennenkin vaahdonneet poliittisesta poliisista. Nyt uutta on se, että kun poliisin esitutkinta ei vastaa heidän luomaansa tarinaa, poliisin puolueettomuus kyseenalaistetaan täysin. Poliisi on jopa jollain lailla vastuussa itseensä kohdistuneesta väkivallasta.

Poliisi liputtaa BLM:n puolesta. Jos nyt Hietaniemen esitutkinnan myötä todettaisiin, että BLM-liike on väkivaltainen, poliisi myöntäisi samalla itse liputtavansa väkivaltaisen aatteen puolesta. @SuomenPoliisi on asian osapuoli. Mahdollisesti esteellinen. Olkaa varovaisia. 2/2 — Matias Turkkila (@MatiasTurkkila) June 21, 2020

Totta. Poliisit ovat virkatehtävässään kantaneet BLM tunnuksia, eikä heitä ole siitä tiettävästi ojennettu. Siispä poliisi hyväksyy virallisesti liikkeen nimissä tehdyt teot. https://t.co/VlYOxOLenx — Jani Mäkelä (@JaniMakelaFi) June 21, 2020

Viime elokuussakin ”tiedettiin”



Tapaus muistuttaa viime vuoden elokuussa Porvoossa tehtyä ryöstöä ja kahden poliisin murhayritystä. Ennen kuin aamu oli kunnolla valjennut yön tapahtumien jälkeen, perussuomalaiset ”tiesivät”, että asialla olivat maahanmuuttajat ja poliisi ei siksi kerro epäiltyjen tuntomerkkejä.

Perussuomalaiset yhdistivät puheenjohtajaansa myöten seuraajilleen rikoksesta epäillyt ”partalapsiin” ja ”kunniapuukottajaan”. Väitettiin myös, että poliisi ei ehkä edes halua heidän jäävän kiinni.

Tavallaan perussuomalaiset olivat silloin oikeassa. Tekijät olivat maahanmuuttajia – Suomesta Ruotsiin muuttaneet kaksi miestä.

Ero nykyiseen on siinä, että kun juttu viime elokuussa selvisi nopeasti, perussuomalaiset vaikenivat asiasta ihan kuin eivät olisi mitään vihjailleetkaan. Nyt sen sijaan jälkipeli käy kuumana ja poliisin luotettavuutta vedetään lokaan olan takaa.

Kannatuksen lasku ja kirjakohu



Mitä eroa on elokuulla 2019 ja kesäkuulla 2020?

Elokuussa 2019 perussuomalaisten kannatus oli korkealla. Se oli noussut mielipidemittauksissa selvästi suurimmaksi puolueeksi. Menestys oli noussut hattuun, mutta oli myös vaikenemisella mahdollista tavallaan myöntää olleensa väärässä.

Elokuussa 2019 perussuomalaisilla ei ollut taakkanaan samanlaista omaa maalia kuin kesäkuussa 2020 julkaistu kirja Totuus kiihottaa. Puolue on yrittänyt tehdä kaikki temput kääntääkseen huomion johonkin muualle kuin kaksi viikkoa sitten julkaistuun omaan tuotokseensa. Siinä saa mennä luottamus poliisiinkin – kansalaisten mielestä Suomen luotettavimpaan yhteiskunnalliseen instituutioon.

Huomattavaa on, että poliisi on suhtautunut täysin tuomittavaan tapahtumaan maltillisesti ja vastakkainasetteluja purkaen. Suuri puolue taas politikoi tapahtumalla ja pyrkii vastakkainasettelujen ja siten turvattomuuden lisääntymiseen.

Poliisi otti Hietaniemessä kiinni viisi nuorta miestä. Tutkinnassa ovat rikosnimikkeet virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, vahingonteko, pahoinpitely ja räjähderikos.