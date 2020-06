All Over Press/Stephen Brashear

Yhdysvaltojen hipsterikaupungissa Seattlessa järjestettiin yhdeksän päivän ajan mielenosoituksia poliisiväkivaltaa vastaan ja poliisit vastasivat protesteihin kyynelkaasulla ja tainnutuskranaateilla. Sitten tapahtui jotain erikoista. Mellakkapoliisit pakkasivat tavaransa ja lähtivät pois protestien keskipisteenä olleelta poliisiasemalta.

Mielenosoittajat julistivat Seattlen keskustan kupeessa sijaitsevan Capitol Hillin kaupunginosan poliisivapaaksi autonomiseksi vyöhykkeeksi.

Muutaman korttelin kokoisella alueella on nyt viikon ajan järjestetty katukonsertteja, opintopiirejä, elokuvanäytöksiä ja mustien runoilijoiden esiintymisiä. Läheiseen puistoon on istutettu kasvimaita, ja paikalliset ravintolat ovat tarjonneet ilmaista vegaanipitsaa. Asunnottomille on avattu oma terveysasema.

Valtaajat vaativat kaupungin poliisilaitoksen lakkauttamista, edullisempia vuokria sekä mustien ja intiaanien historian opetusta Washingtonin osavaltion kouluissa. Poliisin määrärahat tulisi käyttää sosiaali- ja terveyspalveluihin, kaupungin vuokra-asuntoihin ja opettajien palkkoihin.

Viikonloppuna alue muistutti pikemminkin puistofestivaalia, kun kymmenet tuhannet ihmiset tulivat käymään Capitol Hillissä kaupungin halki kulkeneen Black Lives Matter -liikkeen mielenosoituksen päätteeksi.

Harva varmaan tietäisi koko Capitol Hillin valtauksesta ilman presidentti Donald Trumpin viimeaikaisia tviittejä, joissa hän nimitti valtaajia terroristeiksi ja kamaliksi anarkisteiksi ja vaati Seattlen ”radikaalivasemmistolaista” pormestaria valtaamaan alueen takaisin.

Trump oli ilmeisesti nähnyt tv:stä Fox Newsin valereportaasin paikan päältä ja manipuloidut kuvat, joissa aseistettu mies vartioi tulipalon valtaamaa mellakka-aluetta.

Vastaustviitissään Seattlen pormestari Jenny Durkan kehotti Trumpia ”painumaan takaisin bunkkeriinsa”.

Ennen tviittailua presidentin kanssa pormestari oli Seattlessa hyvin epäsuosittu. Mielenosoittajat ja kaupunginvaltuuston jäsenet vaativat häntä eroamaan sen jälkeen kun poliisit olivat ampuneet mielenosoittajia kyynelkaasulla. Kyynelkaasun käyttö oli Seattlen poliisilta nimenomaisesti kielletty – ja etenkin koronaviruksen aikaan.

Tviittien jälkeen Durkan kävi Capitol Hillissä tapaamassa valtaajia ja totesi CNN:n haastattelussa, että Seattlessa järjestetään kadunvaltauksia jatkuvasti ja ”tulossa saattaa olla rakkauden kesä”.

Seattlen poliisipäällikkö Carmen Best sanoi puolestaan sunnuntaina CBS:n haastattelussa, että poliisilaitoksen täytyy muuttua, jotta se palvelisi paremmin kaikkia kansanosia.

Poliisipäällikkö on itse musta nainen ja pormestari Durkan avoimesti lesbo.

Seattle tunnetaan maailmalla 1990-luvun suosituista grungebändeistä Nirvanasta ja Pearl Jamista, Maailman kauppajärjestön WTO:n vuoden 1999 huippukokouksen vastaisista antikapitalistisista mielenosoituksista sekä lukuisista kahviloistaan ja teknoalan suuryhtiöistä. Kahvilaketju Starbucks on kotoisin Seattlesta, samoin kuin verkkokauppa Amazon ja Microsoft.

Capitol Hill on paikallisten vaihtoehtoliikkeiden suosima kaupunginosa, josta löytyy ravintoloita, livemusiikkia ja homobaareja. Huomattava osa asukkaista kuuluu seksuaalivähemmistöihin.

Kaupunginosan väestörakenne on kuitenkin muuttunut rajusti viime vuosina, kun monet teknoalan ammattilaiset ovat hankkineet asuntoja alueelta ja vuokrat ovat kohonneet. Asunnottomien määrä Seattlessa on kolmanneksi suurin koko Yhdysvalloissa. Asunnottomista 40 prosenttia on mustia.

Capitol Hillin valtaajien kesken on viime päivänä käyty sanaharkkaa yhteisistä vaatimuksista. Monien mustien aktivistien mielestä osa valtaajista tuntuu unohtaneen, että protestissa oli alun perin kyse etenkin mustiin kohdistuvan poliisiväkivallan vastustamisesta.

Valtaajat ovat erimielisiä siitä, pitäisikö kaupungin leikata poliisilta kaikki määrärahat vai riittäisikö määrärahojen puolittaminen, jota kaupunginvaltuutetut pitävät realistisena vaihtoehtona.

Valtauksessa mukana olevat antikapitalistit taas ajavat niin sanottua Amazon-veroa, joka velvoittaisi kaupungissa toimivat suuryhtiöt maksamaan 1,3 prosentin veron palkkakuluistaan. Tulot menisivät hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.