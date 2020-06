Lehtikuva/Saul Loeb

Demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden sanoi tuoreiden paljastusten osoittavan, että Trump oli valmis pettämään amerikkalaiset turvatakseen poliittisen tulevaisuutensa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump hyökkäsi tyypilliseen tapaansa kovasanaisesti entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaansa John Boltonia vastaan Twitterissä sen jälkeen, kun mediassa oli julkaistu otteita Boltonin ensi viikolla ilmestyvästä paljastuskirjasta.

Kirjassa Bolton muun muassa väittää, että valtaosa Trumpin ulkopolitiikasta perustuu siihen, millaista hyötyä presidentti uskoo saavansa uudelleenvalintaansa kyseisistä maista.

– Kahjon John Boltonin ”erittäin raskassoutuinen” (New York Times) kirja koostuu keksityistä tarinoista ja valheista. Hän on närkästynyt ja pitkäveteinen tylsimys, joka halusi vain aloittaa sodan. Hänellä ei ollut mitään hajua mistään, minkä jälkeen hänet eristettiin ja lopulta iloisesti dumpattiin, Trump elämöi.

Boltonin mukaan Trump muun muassa teki kauppaneuvotteluissa Kiinan kanssa ratkaisuja sillä perusteella, mikä auttaisi häntä tulemaan valituksi uudelleen. Hän esimerkiksi kehotti G20-kokouksessa Buenos Airesissa joulukuussa 2018 Kiinaa ostamaan amerikkalaisia maataloustuotteita, jotta saisi enemmän ääniä maatalouteen nojaavissa osavaltioissa. Boltonin mukaan Trump suostui melkein kaikkiin vaatimuksiin, kunhan Kiina vain lisäisi amerikkalaisten maataloustuotteiden ostojaan.

Kirjan mukaan Trumpilla ei ole hajuakaan geopoliittisista faktoista. Kirjassa kerrotaan Trumpin esimerkiksi pohtineen, onko Suomi osa Venäjää.

Alaisten kunnioitus presidenttiä kohtaan ei myöskään tunnu aina olevan kovin korkealla tasolla. Boltonin mukaan ulkoministeri Mike Pompeo sujautti vuoden 2018 Pohjois-Korea-huippukokouksessa hänelle presidenttiä koskevan kirjelappusen.

”Hän on niin täynnä paskaa”, lapussa luki.

Biden: Trump valmis pettämään amerikkalaiset

Boltonin kirja saattaa olla jälleen uusi isku Trumpin pyrkimyksille päästä toiselle kaudelle. Hänen kilpailijansa, demokraattien tuleva presidenttiehdokas Joe Biden sanoi tuoreiden paljastusten osoittavan, että Trump oli valmis pettämään amerikkalaiset turvatakseen poliittisen tulevaisuutensa.

– Jos nämä väitteet ovat totta, ne eivät ole vain moraalisesti vastenmielisiä, vaan ne loukkaavat Donald Trumpin pyhää velvollisuutta amerikkalaisia kohtaan puolustaa Yhdysvaltain etuja ja sen arvoja, ex-varapresidentti sanoi.

Bolton ehti toimia Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana 17 kuukautta ennen kuin Trump antoi hänelle potkut syyskuussa. Bolton kieltäytyi myöhemmin todistamasta edustajainhuoneen virkarikoskuulemisessa, mutta sanoi tammikuussa olevansa valmis todistamaan senaatissa, jos hänet velvoitetaan siihen.

Republikaanienemmistöinen senaatti kuitenkin hylkäsi demokraattien pyynnön Boltonin saamisesta todistajaksi.

Kirjassaan Bolton väittää demokraattien tunaroineen virkarikosoikeudenkäynnin, koska he keskittyivät vain Ukraina-jupakkaan. Jos he olisivat käsitelleet asiaa laajemmin, todisteita muistakin väärinkäytöksistä olisi löytynyt, ja republikaanitkin olisi saatu viraltapanon taakse, Bolton kirjoittaa.

Veljentyttären paljastuskirja tulossa

Boltonin kirjan The Room Where It Happened on määrä ilmestyä tiistaina. Yhdysvaltain oikeusministeriö on kuitenkin hakenut oikeudelta kiireellistä päätöstä estää Boltonin kirjan julkaisu, kertoi muun muassa Washington Post.

New York Timesin mukaan mahdollisen estämismääräyksen tulisi koskea kirjan kustantajaa sekä kirjakauppoja. Tuomarin on määrä käsitellä pyyntöä perjantaina.

Washington Postin haastattelemat asiantuntijat uskovat, että julkaisemisen kieltäminen tuskin tulee onnistumaan. Kirja on jo painettu, lähetetty kauppojen varastoihin ja mediat ovat saaneet arvostelukappaleet.

Kirjan kustantaja näkee presidentin hallinnon uusimman käänteen poliittisesti motivoituneena turhanpäiväisyytenä, Washington Post kertoo.

– Satoja tuhansia kappaleita Boltonin kirjasta on jaettu ympäri maata ja maailmaa. Hallinnon pyytämä määräys ei saa mitään aikaiseksi, kustantaja sanoi.

Boltonin kirja ei ole ainoa Trumpia koskeva tulenarka eepos, jonka on määrä ilmestyä lähiaikoina. Trumpin veljentyttären Mary Trumpin muistelmateoksen Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man on määrä ilmestyä heinäkuun lopussa.

Trump on yrittänyt estää myös tämän teoksen julkaisemisen.