Lehtikuva/Louisa Gouliamaki

YK: Pakolaisia on nyt enemmän kuin koskaan

Lähes 80 miljoonaa ihmistä on tahtomattaan joutunut jättämään kotinsa. Koronaviruksen ennakoidaan pahentavan maailman pakolaistilannetta entisestään.

Kotinsa jättäneiden määrä maailmassa on lähes tuplaantunut viime vuosikymmenen aikana. Pakolaisia on nyt enemmän kuin koskaan. Suurin osa pakolaisista on köyhissä tai kehittyvissä maissa.

Yhteensä 79,5 miljoonaa ihmistä joutui YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan jättämään pakon edessä kotinsa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Covid-19-pandemian seuraukset uhkaavat vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Pandemia uhkaa romahduttaa pakolaisleirien terveydenhuollon.

Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja Annu Lehtinen pitää pakolaismäärän jatkuvaa kasvua erittäin huolestuttavana.

Lehtisen mukaan pakolaisuudesta on tullut pitkäkestoisempaa ja ihmisten ahdingosta ja hädästä pysyvä osa aikaamme.

– Pitkittynyt tilanne johtaa siihen, että näemme nyt ihmisiä, jotka elävät vailla pysyvää kotia ja valtiota hyvin pitkän aikaa, kenties koko elämänsä. Sen pitkäaikaiset seuraukset voivat olla kohtalokkaita, emmekä voi ummistaa silmiämme siltä.

Harva päätyy Eurooppaan

Vain hyvin harva kotinsa jättäneistä päätyy Eurooppaan. Paenneista 85 prosenttia on kehittyvissä maissa, ja suurin osa pakenee joko kotimaansa sisällä tai naapurimaahansa.

Kotinsa jättäneistä noin 34 miljoonan arvioidaan olevan alaikäisiä.

Suomeen tulee noin 0,04 % paenneista. Suomen pakolaiskiintiö oli viime vuonna 750 henkilöä ja uusia turvapaikkahakemuksia Suomeen tuli ennätysalhainen määrä: 2467.

Pandemia uhkaa

Covid-19-pandemia on heikentänyt monen maan tilannetta ja vaikeuttanut elinoloja kehittyvissä maissa. Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen on osittain keskeytetty ja pandemia uhkaa romahduttaa pakolaisleirien terveydenhuollon.

Siksi Annu Lehtinen pitää pitää humanitäärisen työn ohella pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä nyt entistä tärkeämpänä. Hän peräänkuuluttaa myös poliittista tahtoa vastaanottaa pakolaisia turvallisten reittien, kuten perheenyhdistämisen tai pakolaiskiintiön kautta.

– Globaali pandemia on opettanut, että vain yhteistyössä on voimaa; on kehitettävä EU:n yhteistä turvapaikkajärjestelmää ja kannettava vastuuta yhdessä muiden maiden kanssa, Lehtinen toteaa.

Maailman pakolaispäivää vietetään lauantaina 20. kesäkuuta.