Amnesty Internationalin kesäkuun 10. julkaisema raportti Sahelin alueen tilanteesta ei jätä arvailun varaa. Yleinen turvattomuus, ruokaturvan järkkyminen ja 7,5 miljoonaa ihmistä humanitaarisen avun tarpeessa, ja nyt vielä koronaviruskin. Sahelin alue on kiistatta kriisin kourissa.

Siviiliväestö on aseellisten ryhmien hyökkäysten ja sotaväen operaatioiden välissä vankina. Raportissa kuvataan karua todellisuutta etenkin Malissa, Nigerissä ja Burkina Fasossa, joissa sotilaita syytetään oikeusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuneista teloituksista ja ihmisten katoamisista.

Amnestyn näkemyksen mukaan Malissa ja Burkina Fasossa turvallisuusjoukkojen tekemät aseettomien siviilien tarkoitukselliset tapot voidaan laskea sotarikoksiksi.

Keskisen Sahelin alue on ollut pitkäaikaisen konfliktin kourissa, keskellä väkivaltaista ekstremismiä, kilpailua maasta ja vedestä sekä maapallon keskiarvoa nopeammin kohoavien lämpötilojen aiheuttamia vaaroja.

Tutkimuslaitos Africa Centre for Strategic Studies on laskenut, että militanttien islamistiryhmien väkivaltainen toiminta on kaksinkertaistunut vuosittain vuodesta 2015 alkaen.

Vuodesta 2013 lähtien puolestaan Mali, Burkina Faso ja Niger ovat kaksinkertaistaneet sotilasbudjettinsa yhteensä noin 533 miljoonaan euroon vastatakseen militanttien väkivallan lisääntymiseen.

Amnesty Internationalin Sahelin asiantuntija Ousmane Diallo muistuttaa, ettei tämä ole ensimmäinen kerta, kun Amnesty on dokumentoinut turvallisuusjoukkojen tekemiä ihmisoikeusloukkauksia. Kansainvälisen yhteisön olisi syytä toimia ripeästi.

Esimerkkejä rikosten tutkintojen venymisestä loputtomiin riittää.

Yksi rikoksista tapahtui huhtikuun 9. päivänä Burkina Fasossa Djibon kaupungissa. Sotilaat saapuivat kaupunkiin pitkässä kuorma-autojen ja moottoripyörien letkassa ja pidättivät joukon kaivon ympärille kerääntyneitä nuoria.

– Tunteja myöhemmin kuulimme laukauksia, mutta emme uskaltaneet mennä ulos ennen kuin armeija oli lähtenyt. Sinä päivänä menetin isänpuoleisen serkkuni ja kaksi enoa, silminnäkijä kertoi Amnestylle.

Kun terrorisminvastaisten joukkojen vierailu kaupungissa päättyi, pidätetyistä 31 oli teloitettu. Burkina Fason hallitus on tunnustanut, että oikeusjärjestelmän ulkopuolisia surmia on tehty ja sotilasoikeudelle on annettu oikeus tutkia tapausta, mutta tutkimusten etenemisestä ei ole kerrottu.

