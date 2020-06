Lehtikuva/Nicolas Asfouri

Boltonin mukaan presidentti teki useimmat päätöksensä omat poliittiset intressit mielessään.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin entinen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton kertoo, että Trump pyysi Kiinan presidentiltä Xi Jinpingiltä apua tämän vuoden presidentinvaalien voittamiseen.

Muun muassa Wall Street Journal ja Washington Post ovat julkaisseet otteita Boltonin kirjasta, joka julkaistaan tiistaina.

Boltonin mukaan Trump teki kauppaneuvotteluissa Kiinan kanssa ratkaisuja sillä perusteella, mikä auttaisi häntä tulemaan valituksi uudelleen. Hän esimerkiksi kehotti G20-kokouksessa Buenos Airesissa joulukuussa 2018 Kiinaa ostamaan amerikkalaisia maataloustuotteita, jotta saisi enemmän ääniä maatalouteen nojaavissa osavaltioissa.

Trumpin hallinto on pyrkinyt estämään kirjan julkaisun kansallisen turvallisuuden perusteella.

Boltonin mukaan Trump suostui melkein kaikkiin Xin vaatimuksiin, kunhan Kiina vain lisäisi amerikkalaisten maataloustuotteiden ostojaan.

Trump palasi aiheeseen kesäkuussa 2019 Osakan G20-kokouksessa tapaamisessaan Xin kanssa. Boltonin mukaan Trump sanoi ensin Xille, että demokraattipuolueen keskuudessaan ollaan vihamielisiä Kiinaa kohtaan.

ILMOITUS

– Sitten hän uskomatonta kyllä käänsi keskustelun tuleviin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, viittasi Kiinan taloudelliseen kykyyn vaikuttaa kampanjoihin ja pyysi Xitä varmistamaan, että hän voittaisi, Bolton kirjoittaa.

– Hän painotti maanviljelijöiden ja Kiinan soijapapu- ja vehnähankintojen kasvattamisen merkitystä vaalitulokselle. Julkaisisin Trumpin lausunnon sanasta sanaan, mutta hallituksen tarkistusprosessi on päättänyt toisin.

Kaoottista päätöksentekoa

Bolton sanoo kirjassaan, että Trumpin mielessä Yhdysvaltain kansallinen etu ja hänen omat poliittiset intressinsä olivat useimmiten sama asia.

– Minun on vaikea keksiä Valkoisessa talossa viettämältäni ajalta yhtäkään merkittävää Trumpin päätöstä, joka ei perustunut laskelmiin uudelleenvalinnasta.

Bolton kirjoittaa myös, että kauppakiistoja Kiinan kanssa käsiteltiin Trumpin hallinnossa täydellisen kaoottisesti. Hänen mukaansa Trump kokosi usein toimistoonsa ison joukon ihmisiä, joka sitten keskusteli monimutkaisista asioista ja päätyi usein eri päivinä täysin eri johtopäätöksiin.

Trump ei Boltonin mukaan ollut myöskään kiinnostunut painostamaan Kiinaa uiguurien tai Hongkongin suhteen, eikä myöskään halunnut julkaista lausuntoa Tiananmenin aukion verilöylyn 30-vuotispäivänä.

– Kuka välittää siitä? Yritän saada aikaan diilin, Trump sanoi Boltonin mukaan.

Boltonin tie presidentin neuvonantajana päättyi viime vuoden syyskuussa. Trumpin ja Boltonin välillä oli ollut yhä enemmän erimielisyyksiä.

Kanne kirjasta oikeuteen



Trumpin hallinto on pyrkinyt estämään kirjan julkaisun kansallisen turvallisuuden perusteella. Kustantaja on kuitenkin vakuuttanut, että The Room Where It Happened -kirja julkaistaan suunnitellusti.

Yhdysvaltain oikeusministeriö toimitti julkaisuun liittyvän kanteen tiistaina liittovaltion oikeusistuimeen Washingtonissa. Kanteen mukaan Bolton ei ole riittävästi antanut tekstiään hallinnon tarkistettavaksi. Hän olisi siten rikkonut sekä työsuhteeseensa että salaiseksi luokitellun tiedon saantiin liittyneitä ehtoja.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on hakenut oikeudelta kiireellistä päätöstä estää Boltonin kirjan julkaisu, kertoi torstaiaamuna Suomen aikaa muun muassa Washington Post.

Lehden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan julkaisemisen kieltäminen tuskin tulee onnistumaan. Kirja on jo painettu, lähetetty kauppojen varastoihin ja mediat ovat saaneet jo arvostelukappaleet kirjasta. Kirja on määrä julkaista ensi viikolla.

Kirjan sisältämää mahdollista salaiseksi luokiteltua aineistoa on arvioinut myös Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvosto. Kanteen mukaan turvallisuusneuvosto olisi löytänyt kirjasta salaiseksi luokiteltuja tietoja ja pyytänyt niiden poistamista.

CNN:n mukaan Bolton sai jo kertaalleen Valkoisen talon kanssa sovitut tarkistus- ja editointikierrokset päätökseen huhtikuussa. Uudet tarkistukset turvallisuusneuvoston virkamiesten kanssa alkoivat kuitenkin toukokuussa. Kesäkuun alussa linjattiin, että kirjassa oli sittenkin yhä salassa pidettävää materiaalia.

Tammikuussa New York Times uutisoi, että kirja sisältäisi raskauttavaa todistusaineistoa presidentti Trumpin tuolloin meneillään olleen virkasyyteoikeudenkäynnin kannalta.