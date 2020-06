Lehtikuva/Mikko Stig

Laskevien kannatuslukujensa kanssa kamppaileva keskusta järjesti jo toisen kerran hallituksen kokoonpanoa muuttaneen yllätyksen.

Pääministeri Antti Rinteen tie pääministerinä katkesi keskustan luottamuspulaan. Keskustalainen valtiovarainministeri Katri Kulmuni jätti paikkansa esiintymiskoulutusmaksuista nousseen kohun vuoksi.

Hallituksen kakkospaikan, valtiovarainministerin paikan jättämistä pidettiin osoituksena keskustan puheenjohtaja Kulmunin suoraselkäisyydestä. Valtiovarainministerin raskas salkku saattoi olla liian painava keskustan puheenjohtajalle.

Keskustalla on ollut vaikeuksia roolinsa hakemisessa punavihreässä – tai uudessa punamultahallituksessa, kuten keskusta on luonnehtinut hallituspohjaa.

Puolue on jäänyt Sipilän oikeistohallituksen talouspoliittisen perinnön panttivangiksi. Osa keskustalaisista on ollut koko hallituskauden toinen jalka oppositiossa. Myös Kulmunin ero siivitti huhuja keskustan hallituserohaluista.

ILMOITUS

Epäilyt keskustan sitoutumisesta hallitustyöhön jäivät itämään ja varjostavat hallitustyötä. Pitkän linjan poliitikon Matti Vanhasen valinnalla hallituksen jäseneksi keskusta pyrkii houkuttamaan katsomoon jääneitä kannattajiaan riveihinsä ja palauttamaan luottamusta puolueeseen.

Keskusta on historiansa ajan ollut vahvasti heikompiosaisten asialla. Tämä eetos on jäänyt valtionhoitajapuolueen roolin katveeseen. Keskusta maksoi talouspolitiikastaan kovan hinnan eduskuntavaalien tappiona. Tämä ei ole muuttanut vahvan valtiontalouden eetosta.

Puolueensa puheenjohtajan paikasta kiinni pitävä Kulmuni väläytti kovia lääkkeitä jo syksyn budjettiriiheen. Hänen listallaan ovat eläkeiän nosto, työllisyystavoitteen reilu korottaminen ja työttömyysturvan joustavoittaminen vastaamaan kulloistakin suhdannetta.

Mitä keskusta oikeastaan haluaa? Kulmuni on painottanut toistuvasti keskustalaisen kansanliikkeen olevan isänmaan asialla. Toiminta hallituksessa on näyttänyt siltä, että keskusta on ollut pikemminkin keskustan asialla. Kannatuslukujen nousu vahvistaisi koko hallitusta.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi