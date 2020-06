Lehtikuva/Emmi Korhonen

Matkailu Baltian maihin, Norjaan, Tanskaan ja Islantiin on helpottumassa. Ruotsi on eri asia.

Hallitus on sopinut helpotuksista matkailuun Baltian maiden sekä Norjan, Tanskan ja Islannin osalta ensi viikon maanantaista lähtien. Rajavalvonnasta näiden maiden välillä luovutaan rajoilla, lentokentillä ja satamissa. Näistä maista tulevan ei tarvitse jäädä enää kahden viikon suositeltuun karanteeniin.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan epidemiatilanne Ruotsissa ei mahdollista vielä rajoituksista luopumista, vaan sisärajavalvonta Ruotsin vastaisella rajalla jatkuu.

Linjausta ei Ohisalon mukaan tehdä kevyesti, vaan ehdottomasta välttämättömyydestä. Ruotsi on hänen mukaansa erittäin tärkeä naapuri ja kumppani. Rajan yli sallitaan paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Suomalainen saa aina lähteä Suomesta.

Välttämätön syy ruotsalaiselle tulla Suomeen voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Ruotsalaiset, jotka omistavat mökin vaikka Ahvenanmaalla, voivat tulla näin mökilleen, mutta Ohisalon mukaan heidän odotetaan olevan kahden viikon omaehtoisessa karanteenissa.

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14.7. saakka.

Kahden viikon karanteenia suositellaan edelleen kaikille, jotka tulevat muista maista kuin Baltiasta, Norjasta, Tanskasta ja Islannista.

Muualle ulkomaille matkustamista kannattaa välttää



Hallitus ja ulkoministeriö suosittelevat ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille; muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Suomalaisten oma vastuu hänen mukaansa korostuu.

Norja ja Tanska käsittelevät omia rajoituksiaan myöhemmin. Norjan hallitus käsittelee tilannetta huomenna, ja Tanskassa asiaan palataan Haaviston mukaan ensi viikolla.

Viro avasi rajansa Euroopan maiden suuntaan kesäkuun alussa. Rajan yli päästetään oireettomat henkilöt, jotka tulevat EU- tai Schengen-maista tai Britanniasta.

Sen sijaan käytännöt karanteeniaikojen suhteen eroavat sen mukaan, mistä maasta henkilö on tulossa. Viro on määritellyt selkeästi sen, millä perusteella tulijan odotetaan jäävän kahden viikon karanteeniin. Jos tulomaan tuore tartunta-aste on yli 15 tapausta 100 000 asukasta kohden, karanteeniin olisi jäätävä. Suomen luku on selvästi tuon alle eli karanteenia ei edellytettäisi.

Yli 500 ihmisen ulkotilaisuudet poikkeusjärjestelyin



Hallitus väljentää isojen ulkotilaisuuksien rajoituksia. Suuria, yli 500 ihmisen ulkotilaisuuksia saa sittenkin järjestää jo heinäkuun alusta lähtien. Hallitus kertoi uusista ratkaisuistaan torstaina puoliltapäivin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kososen (kesk.) mukaan isoja tilaisuuksia voidaan järjestää, jos käytettävissä on useita katsomolohkoja tai rajattavissa olevia alueita.

Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut ja henkilökunta. Hallituksen linjauksessa eri lohkojen välissä tulee olla suojavyöhyke.

Kososen mukaan yli 500 hengen kokoontumisissa saa olla myös seisomapaikkoja. Tällöinkin katsomoalueiden tulee olla rajattuja ja yleisölle on taattava riittävä väljyys.

– Läksimme siitä, että jos voimme mahdollistaa tämän stadioneille, ulkokatsomoille, joissa on istumapaikka, on ihan järkeenkäypää, että se on mahdollista myös riittävän isolle seisomapaikka-alueelle.

Kosonen muistutti, että voimassa on yhä 50 hengen rajoitus yksityistilaisuuksiin.

– Lisäksi voimassa on 500 hengen rajoitus sisätiloihin ja sellaisiin tiloihin, joissa ei pystytä näitä katsomolohkoja ja esimerkiksi tiukkoja sisääntulovaatimuksia täyttämään.

Isojen tapahtumien kiellon oli tarkoitus ulottua aiemmalla päätöksellä heinäkuun loppuun.