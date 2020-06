Lehtikuva/Vesa Moilanen

Suomen Perustan julkaisu edustaa sitä jatkumoa, jossa naisviha ja rasismi normalisoidaan, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen ja vasemmistoliiton kansanedustaja.

Perussuomalaisten ajatuspajan Suomen Peustan julkaisema ja keskiviikkona pois vetämä kirja Totuus kiihottaa on suoraan kytköksissä perussuomalaisiin ja perussuomalaisten ajamaan ja edistämään politiikkaan, sanoo Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Veronika Honkasalo.

– Julkaisu julkistettiin 8.6.2020 perussuomalaisten järjestämässä tiedotustilaisuudessa. Paikalla oli muun muassa puheenjohtaja Jussi Halla-aho, muistuttaa Honkasalo.

Perussuomalaisten ja Suomen Perustan johto ottivat kiireesti etäisyyttä tohtori Jukka Hankamäen kirjaan sen jälkeen, kun tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen kertoi ministeriön selvittävän tapausta. Suomen Perusta voi menettää yli 100 000 euron valtionavustuksensa.

Veronika Honkasalo kuvaa kirjan sisällön olevan avoimen naisvihamielinen, rasistinen ja vähemmistöjä halveksuva.

– En tässä kannanotossa halua kommentoida julkaisun sisältöä, sillä ihmisoikeudet ja tasa-arvo eivät ole asioita, joiden relevanssista tulee keskustella. Niitä tulee edistää, ei debatoida niiden tarpeellisuudesta, hän toteaa aamulla julkaisemassaan tiedotteessa.

ILMOITUS

– Avoimen vihamielisen sisältönsä vuoksi on houkutus jättää julkaisu huomiotta. Sen on kuitenkin julkaissut Suomen perusta -niminen ajatuspaja, joka on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Perussuomalaiset rp:ltä. Julkaisu on siis maksettu veronmaksajien rahalla, ja se kytkeytyy poliittisiin instansseihin, jotka käyttävät näkyvästi valtaa. Juuri rahoitus ja valta ovat seikkoja, joiden vuoksi julkaisua on syytä kommentoida.

Iltalehti kertoo tänään, että Hankamäelle maksettiin kirjan kirjoittamisesta 1 800 euroa kuukaudessa veronmaksajien rahaa. Hän oli tukityöllistettynä Suomen Perustassa syyskuusta 2018 elokuuhun 2019.

”Edustaa systemaattista antifeminististä liikettä”



Honkasalon mukaan on keskeistä huomata, että kyse ei ole julkaisun kirjoittajan yksittäisestä mielipiteestä.

– Julkaisu edustaa laajempaa ja systemaattista antifeminististä liikettä, jonka ideologiassa naisviha ja rasismi kietoutuvat saumattomasti yhteen. Tämä liike on sekä globaali että paikallinen, ja sen toiminnan kohteena ovat erityisesti naiset ja vähemmistöihin kuuluvat ihmiset.

Antifeministisen liikkeen kytkös perussuomalaisiin on julkaisun yhteydessä selvä, mutta Honkasalo toteaa, että jostain syystä esimerkiksi media ei nosta sitä laajaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Kyse ei ole myöskään yksittäistapauksesta: joidenkin perussuomalaisten poliitikkojen avoimen muukalais- ja naisvihamieliset kommentit ovat olleet laajasti tiedossa jo vuosien ajan.

– Suomen perustan julkaisu edustaa sitä jatkumoa, jossa naisviha ja rasismi normalisoidaan. Jos normalisoinnin mekanismeja ei tunnisteta eikä niistä rohjeta keskustella, tehdään tilaa uusille vastaaville avauksille ja luodaan kasvualustaa vihalle ja vastakkainasettelulle.

”Demokratian vastainen, ihmisoikeuksia loukkaava”



– Muun muassa näistä syistä on tärkeää sanoa ääneen, että Suomen perustan julkaisu on demokratian vastainen ja ihmisoikeuksia loukkaava, sanoo Honkasalo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö elvittää parhaillaan, onko julkaisu ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa. Avustuksen saajan velvollisuus on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Honkasalon mielestä lienee selvää, että julkaisu ei näitä kriteerejä täytä.

– Toivon, että tämä julma ja vihamielinen teksti herättää laajempaa keskustelua nationalismista, vallasta ja demokratiasta, jonka tulee olla muutakin kuin parlamentarismia – sen tulee olla kaikkien ihmisten oikeuksia ja toimintamahdollisuuksia lisäävää.

– Viimeistään nyt on syytä kysyä: mikä on perussuomalaisten paikka tässä yhtälössä?

Suomen Perustan verkosta poistama kirja löytyy täältä .