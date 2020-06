Lehtikuva/Tarso Sarraf

Brasilian hallitusta on syytetty koronaviruskriisin laajuuden peittelemisestä.

Brasilian hallinto on päättänyt jatkaa koronavirukseen liittyvien kuolintilastojen julkaisua.

Brasiliaa syytettiin yrityksistä peitellä maata koettelevan koronakriisin laajuutta, kun presidentti Jair Bolsonaron hallitus päätti perjantaina lopettaa kuolinlukujen julkaisemisen. Sen sijaan hallitus vakuutti kertovansa tuoreimmat luvut päivittäisissä katsauksissaan.

Muun muassa BBC uutisoi hallinnon tuolloisen ilmoituksen jälkeen, että maan terveysministeriö oli poistanut kuukausien koronatiedot sivuiltaan.

Virukseen liittyviä kuolemia on Johns Hopkins -yliopiston mukaan Brasiliassa yli 38 000.

Maan terveysministeriö ei vastannut uutistoimisto AFP:n kommenttipyyntöön. Uutistoimisto olisi halunnut tietää, miksi maa päättikin palata aikaisempaan järjestelmään.

Korona jyllää Latinalaisessa Amerikassa

Brasiliassa on vahvistettu toiseksi eniten koronavirustartuntoja koko maailmassa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Sairastuneita on noin 740 000. Virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu seurannan mukaan yli 38 000.

ILMOITUS

Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on raportoitu hieman yli 180 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Vastaava luku Suomessa on hieman alle 60.

Brasilian testauskapasiteetin takia asiantuntijat ovat sitä mieltä, että todelliset tartuntamäärät ovat maassa todennäköisesti raportoitua korkeammat.

Koronavirus leviää tällä hetkellä voimalla Latinalaisessa Amerikassa. Esimerkiksi Perun terveysministeri kertoi tiistaina paikallista aikaa, että maassa on tilastoitu nyt yli 200 000 koronavirustartuntaa. Perussa on todettu koronavirustartuntoja toiseksi eniten Latinalaisessa Amerikassa.