Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kommentti: Valtiovarainministerin vaihtuminen nosti sovinistiset asenteet pintaan.

Entinen pääministeri Matti Vanhanen aloitti uutena valtiovarainministerinä tiistaiaamuna tyylilleen uskollisesti maltilla. Hän on kuin Ihmisten puolueen puheenjohtaja Tapani Riihimäki, jonka esikuva Vanhanen itse ehkä on. Jos jonkun on muututtava, niin luvassa on korkeintaan tiettyä muutosta.

Kokeneen ja ”valtiomiesmäisen” Vanhasen nousu hallitukseen paljasti monen poliitikon, opposition lisäksi kepulaisenkin, ja myös politiikan toimittajan asenteet. Nyt pannaan tytöt kuriin ja hallitusohjelma uusiksi. Loppuu se rahantuhlaus.

Kahta hallitusta vuosina 2003–2010 johtanut Vanhanen palasi ministeriksi vuosikymmenen tauon jälkeen. Vastentahtoisesti, mutta edelleen tyylilleen uskollisesti velvollisuudentunnosta, kun puolue pyysi.

Vanhasen ensimmäisiin esiintymisiin uudessa tehtävässä liittyi messiaanisia odotuksia. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja osa toimittajista näkivät hänessä pelastajan, joka todella yksin pistää hallitusohjelman heti uusiksi ja aloittaa toimittajien ja kokoomuksen rakastamat leikkaukset viimeistään budjettiriihessä elokuussa.

Orpon osalta kyseessä oli myös kokoomuksen taktiikka. Siinä lyödään koko ajan kiilaa keskustan ja hallituksen punavihreän osan välille, ja nyt kiilaksi sosialistihullutuksessa kelpaa ”järjen ääntä” edustava Vanhanen.

ILMOITUS

Aina vaan tyylilleen uskollisesti Vanhanen petti nämä odotukset.

– En lähtisi käymään sellaista poliittista keskustelua, jossa asetetaan epäluuloja sen osalta, kuinka vakavasti eri tahot suhtautuvat tilanteeseen, hän sanoi ensimmäisessä tiedotustilaisuudessaan ministerinä.

Vanhasen mukaan hallituksella ja hallituspuolueilla on paras tieto siitä, millaisen riesan kanssa olemme tekemisissä, eikä ketään ole syytä epäillä tilanteen vähättelystä.

Perussuomalaiset eivät peittele suhtautumistaan ”mekkohallitukseen” tai ”huulipunahallitukseen”. Muut eivät halua esiintyä yhtä avoimesti sovinisteina, mutta sitä Vanhasen hurmioituneessa vastaanotossa on.

Vanhanen itse tällaiseen syyllistynyt, ja tuntuipa vähän ärsyyntyvänkin kysymyksistä, joissa häntä aseteltiin jonkinlaiseksi itsevaltiaaksi alle puoli tuntia nimityksensä jälkeen.

Maltin lisäksi nyt mennään rauhallisuudella eteenpäin. Räväköitä otsikoita ei ole luvassa jatkossakaan ainakaan politiikan sisällöistä.

Hallitus joutunee syksyllä päivittämään hallitusohjelmaansa, koska korona romahdutti työllisyyden ja talouden. Kuten pääministeri Sanna Marin sanoi, sitä tarkastellaan yhdessä. Hallitusviisikon ainoa mies ei sanele. Ei siksikään, että on mies.