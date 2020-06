IPS/Mirian Gathigah

Uskonnolliset johtajat vastustavat sukupuolivalistusta nuorille.

Eva Muigai, 17, oli jo kahdeksannella kuulla raskaana, kun hänen perheelleen paljastui, että tyttö odotti lasta. Eva oli koko paljastumista edeltäneen raskausaikansa pukeutunut niin löysiin vaatteisiin, ettei vartalon pyöristymistä huomattu.

– Tarkoitukseni oli tehdä abortti, mutta pelkäsin liikaa. Luokkatoverini teki abortin viime vuonna, ja hän melkein kuoli. Kun olin kerännyt rohkeutta viisi kuukautta, serkkuni vei minut ostoskeskuksessa abortteja tekevän miehen luo. Hän kieltäytyi, sillä raskaus oli jo liian pitkällä, Eva Muigai kertoo.

Guttmacher-instituutin tilastojen mukaan kenialaisten teiniäitien raskauksista 63 prosenttia on vahinkoja, ja vahinkoraskauksista 35 prosenttia päättyy aborttiin. Kaikista vahinkoraskauksista teiniäitien osuus on noin 86 prosenttia.

Tytöt pelkäävät raskautta enemmän kuin hiviä.

Huhtikuussa, kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa Eva Muigai kiidätettiin sairaalaan ankarien alavatsakouristusten vuoksi. Sairaalassa hänet vietiin suoraan leikkaussaliin keisarinleikkausta varten. Lapsi ei selvinnyt hengissä.

Toukokuun puolivälissä Eva joutui uudestaan sairaalaan uusien komplikaatioiden vuoksi. Neurokirurgin urasta haaveillut kympin tyttö makaa nyt itse opetussairaalassa. Hän ei ole mikään yksittäistapaus.

Estettävissä olevat kuolemat

– Raskaudenaikaiset ja synnytykseen liittyvät komplikaatiot ovat 15–19 -vuotiaiden naisten tärkein estettävissä olevien kuolemien syy Keniassa, White Ribbon Alliance for Safe Motherhood -järjestön toimitusjohtaja Angela Nguku sanoo. Valkonauha-allianssi edistää nuorten terveyttä ja oikeutta saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita.

Guttmacherin tutkimukset osoittavat, että 54 prosenttia seksuaalisesti aktiivisista naisista jää vaille nykyaikaista raskaudenehkäisyä, vaikka he haluaisivat lykätä raskaaksi tulemistaan.

Tutkimukset osoittavat myös, että ehkäisyvälineiden saattaminen teinien ulottuville johtaisi 73 prosentin laskuun vahinkoraskauksissa.

Jos ehkäisyvälineitä toimitettaisiin niitä tarvitseville nuorille ja lisäksi annettaisiin riittävää huolenpitoa kaikille odottaville nuorille sekä heidän vastasyntyneille vauvoilleen, teiniäitien kuolemat vähenisivät 76 prosenttia.

Vastassa uskonnolliset johtajat

Sukupuolten tasa-arvoa globaalisti puolustavan Women Deliver -järjestön nuorisovastaava Tamara Windau-Melmer sanoo, että nuoret tytöt usein sivuutetaan, koska heitä palvelemaan tarkoitettuja toimintaohjelmia ja investointeja ei ole suunniteltu vastaamaan heidän todellisia tarpeitaan.

– Tyttöjen ja nuorten naisten täytyy olla mukana tekemässä päätöksiä, jotka koskevat heidän omaa elämäänsä, varsinkin tietoa ehkäisyvälineistä sekä niiden saatavuutta, Windau-Melmer painottaa.

– Sukupuolikasvatus on oleellista, sillä se tarjoaa mahdollisuuden välittää teinitytöille tärkeitä tietoja ja taitoja, joilla he voivat ottaa elämänsä hallintaan ja tavoitella valoisampaa tulevaisuutta itselleen, perheelleen ja yhteisölleen, Windau-Melmer sanoo.

Kenian vaikutusvaltaiset uskonnolliset johtajat kuitenkin vastustavat kiivaasti sukupuolivalistusta, eikä se vielä kuulu virallisiin teini-ikäisten seksuaali- ja lisääntymisterveyslinjauksiin. Kenian hallitus tosin lupasi jo vuonna 2012 toimittaa nuorille korkealaatuisia lisääntymisterveyspalveluita, mutta Ngukun mukaan lupaus on jäänyt vain paperille.

– Yhteiskuntamme on hyvin uskonnollinen, joten vaikka virallisen linjan mukaan nuorilla tytöillä on oikeus samoihin seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin kuin aikuisillakin naisilla, käytännössä tilanne on aivan toinen. Tytöt pelkäävät raskautta enemmän kuin hiviä, sillä se paljastaa heidän harrastaneen seksiä, yhteisöjärjestö Umoja Women Mobile Health Caren perustaja Georgina Nyambura sanoo.

Keniassa tytöt ovat jääneet naisten aseman parantumisen jalkoihin. Koronapandemian odotetaan vain leventävän kuilua aikuisten naisten ja teinityttöjen saamien lisääntymisterveyspalveluiden välillä.

