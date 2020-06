Lehtikuva/Vesa Moilanen

Osa tukee hallituksen linjaa, osa uskoo salaliittoihin ja vaarallisimmat toivovat suurta sekasortoa.

Koronavirus ja sen aiheuttama kriisi on vaikuttanut koko poliittiseen kenttään Suomessa. Perussuomalaisten kannatus ovat mennyt alas samalla, kun vanhat puolueet ovat nousseet. Monet ovat olleet huolissaan äärioikeiston noususta ja aivan syystäkin, koska historiallisesti monet äärioikeistolaiset liikkeet ovat nousseet juuri kriisien aikaan. Jotkut ovat spekuloineet, että myös tämä kriisi hyödyttäisi suomalaista äärioikeistoa.

Itse olen vahvasti eri mieltä. Väitän, että koronakriisi tulee päinvastoin aiheuttamaan lisää eripuraa ja konflikteja äärioikeiston sisällä. Koronakriisi on osoittanut, että rasismin ja seksismin lisäksi äärioikeistolaisilla on vähän yhdistäviä tekijöitä.

Suomalainen äärioikeistoliike on jakautunut kriisissä kolmeen ryhmään. Jokaisella ryhmällä on oma käsityksensä koronasta ja siitä, miten siihen pitäisi suhtautua.

Ensimmäinen ryhmä koostuu henkilöistä, jotka ovat joskus olleet perussuomalaisten jäseniä, mutta saaneet sieltä potkut. Tämä porukka viesti kriisin alussa avoimesti, että hallitus on hoitanut epidemian hyvin, ja on kriisin edetessä jopa kritisoinut perussuomalaisten oppositiopolitiikkaa. Yksi ryhmän pääaktivisteista on riidellyt julkisesti tunnetun ulkomaalaisen äärioikeistolaisen kanssa suojamaskien hyödyllisyydestä.

Toinen ryhmä ajaa päinvastaista linjaa. Heidän aktivistinsa kuuluvat erilaisiin ulkoparlamentaarisiin äärioikeistolaisiin ryhmiin.

Tämä sakki on sitä mieltä, että Marinin hallitus pyrkii kriisin varjolla diktatuuriin ja käyttää rajoituksia ”kansallismielisen liikehdinnän” tukahduttamiseen.

He ovat ottaneet esimerkkiä Yhdysvalloista, jossa useissa osavaltioissa äärioikeistolaiset mielenosoittajat ovat vaatineet rajoitusten purkua. Esimerkistä hurmioituneena ryhmä järjesti toukokuussa Eduskuntatalon portailla mielenosoituksen, joka johti siihen, että kaksi mielenosoittajaa pääsi poliisin kyytiin. Ryhmän ajatukset menevät usein päällekkäin seuraavan ryhmittymän kanssa.

”Korona on suuri salaliitto”

Kolmas ryhmä on kaikista sekavin ja jopa sisäisesti ristiriitaisin joukko. Ryhmän aktivistit uskovat, että koko koronavirus on suuri huijaus ja sitä ei ole edes olemassa. Samaan aikaan he uskovat, että miljardööri Bill Gates on tarkoituksella levittänyt virusta, jotta pääsisi tekemään rahaa rokotteella ja laittamaan ihmisiin mikrosirut.

Toisaalta he uskovat myös, että covid-19-lockdown on presidentti Donald Trumpin suunnitelma puhdistaa Yhdysvallat väärinajattelijoista ja pelastaa salaliittoteorian mukaan New Yorkin Keskuspuiston alle tunneliin suljetut lapset. Samaan aikaan monet ryhmäläiset ovat toisaalta varmoja, että virus on levitetty tarkoituksella kiinalaisesta laboratoriosta.

Ei ole erikoista, että samassa ryhmässä jaetut teoriat ovat keskenään ristiriitaisia. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöt, jotka uskovat yhteen salaliittoteoriaan, voivat helposti uskoa myös teoriaan, joka on ristiriidassa ensimmäisen kanssa.

Kolmas kuvaamani äärioikeistolaisten ryhmä uskoo, että covid-19:ää ei ole olemassa, mutta hurraa samaan aikaan, kun Trump kertoo, että hän on syönyt malarialääkettä ehkäistäkseen tartunnan. He uskovat samanaikaisesti, että Kiina on tarkoituksella tehnyt viruksen, ja että se on Bill Gatesin luoma salaliitto.

Pienin ryhmä on vaarallisin

Viimeinen ryhmä koostuu lähinnä ideologisista uusnatseista, jotka toivovat, että tuleva talouskriisi on vakava ja aiheuttaa paljon sekasortoa. Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) on julkaissut tiedotteen, jossa sanotaan, että ”suuret poliittiset muutokset syntyvät aina kriisien kautta, joten edessämme on tilaisuus”.

Ryhmä on vaarallisin, mutta myös pienin. Sen tavoitteet ovat riippuvaisia monista tekijöistä.

PVL piti pitkään yllä toivoa, että vuoden 2015 pakolaiskriisi olisi johtanut suureen sekasortoon. Lopputulos oli kuitenkin se, ettei PVL pystynyt hyödyntämään kriisiä millään merkittävällä tavalla.

Ei ole täysin poissuljettu vaihtoehto, että äärioikeistolainen liikehdintä nostaa päätään, jos talouskriisi iskee kovasti Suomeen, mutta tällä hetkellä mikään ei viittaa siihen, että äärioikeisto olisi vahvistumassa.

Jo ennen koronakriisiä äärioikeistolainen liikehdintä oli Suomessa vaikeuksissa. Aktivistien määrät olivat laskussa, liike oli fragmentoitunut eri klikkeihin ja henkilökohtaiset kaunat olivat arkipäivää. Jopa sellaiset tapahtumat kuten raiskaukset Oulussa alkutalvella 2019 eivät saaneet liikettä mobilisoitumaan. Koronakriisi on lisännyt fragmentaatiota ja erilaiset äärioikeistolaiset ryhmät ottavat jatkuvasti yhteen sosiaalisessa mediassa.

Äärioikeistolainen liike koostuu ihmisistä, jotka tarvitsevat jatkuvasti syitä vihaansa ja fatalismiinsa. Jos he eivät saa tarpeeksi tekosyitä kohdistaa vihaa ulkopuolisiin, liike kohdistaa vihan itseään vastaan. Niin kuin vanha sanonta kuuluu, äärioikeisto kasvaa jakautumalla.