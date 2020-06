Lehtikuva/Alexander Nemenov

Huumeidenkäyttäjät ja seksityöläiset ovat erityisessä vaarassa.

Venäjän jo valmiiksi hauras terveydenhoitojärjestelmä on murtumaisillaan koronaviruksen aiheuttaman paineen alla. Tapauksia on löytynyt sadoista sairaaloista ja lääkärien ja sairaanhoitajien kuolinluvut ovat korkeampia kuin muissa maissa.

Venäjällä on myös yksi maailman pahimmista hiv/aids-epidemioista. Tartuntojen määrä kasvaa 10–15 prosentin vuosivauhtia, ja ainakin 1,2 miljoonaa ihmistä on sairastunut.

Venäjän aidsin ehkäisy- ja kontrollikeskuksista yli 100 on nyt mobilisoitu tukemaan maan kamppailua koronavirusta vastaan. Terveysviranomaiset vakuuttavat, että hiv-potilaiden laadukas hoito jatkuu koronan aiheuttamasta rasituksesta huolimatta. Hiv-potilaat silti valittavat, että ongelmia on.

Häiriöt hoidoissa voivat olla hiv-positiivisille tappavia. Lyhyetkin katkokset voivat vaikuttaa terveyteen.

– On ihmisiä, jotka ovat koronasulun takia jumissa jossain Venäjän kolkassa, jossa eivät virallisesti asu. He eivät saa lääkkeitään. On myös siirtotyöläisiä, jotka tavallisesti tuovat lääkkeensä mukanaan ja muutaman kuukauden kuluttua käyvät hakemassa kotimaastaan lisää. Nyt se ei onnistu, nimettömänä pysyttelevä tietolähde kertoo.

– Yksinhuoltajaäidit eivät voi jättää lapsiaan kotiin, jotta pystyisivät hakemaan lääkkeensä. Niinpä vapaaehtoiset toimittavat niitä ihmisten kotioville, tietolähde jatkaa.

ILMOITUS

Hän kertoo myös, että paikalliset yhteisöryhmät ja vapaaehtoiset ovat turvautuneet luvattomiin järjestelyihin lääkäreiden kanssa, jotta saisivat hiv-lääkkeitä niitä tarvitseville.

Häiriöt hoidoissa voivat olla hiv-positiivisille tappavia. Lyhyetkin katkokset voivat vaikuttaa terveyteen. Vaikka riski sairastua koronaan ei hyväkuntoisilla hiv-potilailla ole sen suurempi kuin muillakaan, arvellaan heikentyneen immuunijärjestelmän johtavan herkemmin taudin ankaraan muotoon kuin perusterveillä ihmisillä.

Haavoittuvimmat vailla apua

Koronasulku on myös tehnyt huumeiden käyttäjien ja seksityöläisten kaltaisiin riskiryhmiin kuuluville ihmisille vaikeammaksi saada haittoja vähentäviä palveluita. Jotkut huumeiden käyttäjiä hoitaneet hoitolaitokset on muutettu hoitamaan vain koronapotilaita, ja on myös säädetty, että huumeidenkäyttäjä voi saada hoitoa riippuvuuteensa vain jos hän on akuutissa tilassa.

– Mutta miten määritellään akuutti tila? Huumeidenkäyttäjät ovat tällä hetkellä yhteiskunnan haavoittuvimpia jäseniä, eivätkä he voi saada apua, humaania huumepolitiikkaa ajavan, moskovalaisen Andrei Rylkov -säätiön johtaja Anya Sarang sanoo.

– Normaaliaikana pystytimme joka yö kolmeksi tai neljäksi tunniksi liikuteltavan neulanvaihtopisteen, mutta se täytyi lopettaa sulun vuoksi. Olemme kuitenkin onnistuneet käyttämään kaupunkimme yhteisöverkostoja ja toimittamaan puhtaita neuloja sekä hiv-testejä ja kuljettamaan ihmisiä hakemaan lääkkeensä, Sarang kertoo.

Seksityöläiset lukeutuvat niihin ryhmiin, jotka ovat kärsineet pandemian vuoksi eniten taloudellisesti. Seksityössä jatkavat puolestaan ovat sikäli oman onnensa nojassa, että tukijärjestöt ovat lakanneet vierailemasta paikoissa, joissa he edelleen omalla vastuullaan työskentelevät. Hiv-testaus ja kondomien jakelu on loppunut, joten hiv-tartunnan saamisen vaara on kasvanut.

Tartuntariskiä kasvattaa myös puhtaiden neulojen puute.

Englanninkielinen versio