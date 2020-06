Lehtikuva/Johannes Eisele

Kun 175 miljonääriä allekirjoitti Davosissa tammikuussa avoimen kirjeen, jossa he vaativat korkeampia veroja itsensä kaltaisille rikkaille, he vaikuttivat kummajaisilta. Koronapandemia antaa nyt vetoapua kirjeen vetoomukselle.

Pandemia on osoittanut, että verotus ei ole liiketoiminnan vastaista – pandemiat sen sijaan ovat. Vaikka pieni joukko plutokraatteja härskisti rahastaa pandemian varjolla, useimmat liikeyritykset kärsivät, kun terveydenhoitojärjestelmä, talous ja luottamus romahtavat yhtä aikaa.

Progressiivinen yritysvoittojen ja henkilökohtaisen tulon sekä omaisuuden verotus on ainoa kestävä tapa rahoittaa julkisia palveluita ja infrastruktuuria, joiden varassa pandemiasta toipuminen lepää. Financial Times on kirjoittanut, että hallitusten täytyy ottaa taloudessa aktiivisempi rooli ja tulonjaosta on syytä alkaa keskustella jälleen.

Artikkelin kirjoittaja Djaffar Shalchi on monimiljonääri, Davosin kirjeen allekirjoittaja ja rikkaiden kovempaa verotusta vaativan Move Humanity -kampanjan käynnistäjä.

