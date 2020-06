Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Eläketurvakeskuksen ja Työeläkevakuuttajat Telan julkaiseman tuoreen työeläkelehden (3/2020) mukaan työeläkelaitosten sijoitustuotot viime vuodelta ovat ennätykselliset 23,9 miljardia euroa. Eläkevarallisuus on kasvanut myös ennätykselliseen 218 miljardiin euroon. Kriisien kohdatessa on hyvä, että on massiivinen puskuri.

Parhaillaan eri yhteyksissä on nostettu esiin kulkutaudin heikentävät vaikutukset myös eläkkeisiin. Hyvän eläkejärjestelmän ominaisuus on kuitenkin se, ettei sitä satunnaiset lyhytaikaiset notkahdukset nujerra. Sen voi päätellä uunituoreista tilinpäätöstiedoista.

Populistisiin huolikirjoituksiin kannattaakin suhtautua tietoon nojautuen.

Viimevuoden maksetut työeläkkeet olivat 29 miljardia euroa ja työeläkemaksut 23,1 miljardia euroa. Suhteutettuna tuottoihin voidaan olla tyytyväisiä ja pitää järjestelmää kestävänä. Kuluvan vuoden kulkutautinotkahdus korjaantuu tulevina vuosina. Tiedämmehän historiasta, että Suomi on aikanaan selvinnyt jopa jättimäisistä sotakorvauksista.

Esko Järvenpää

Jämsä