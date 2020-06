Lehtikuva/Kerem Yucel

Myös työtään tekeviä toimittajia on ammuttu kumiluodeilla, sumutettu pippurisumutteella, pakotettu aseella uhaten maahan tai pidätetty.

Riippumaton International Crisis Group -järjestö (ICG) julkisti torstaina historiansa ensimmäisen Yhdysvaltoja koskevan raportin. Yleensä järjestö pyrkii estämään ja ratkaisemaan kehitysmaissa käytäviä sotia ja konflikteja.

ICG sanoo raportissaan, että presidentti Donald Trump ja muut republikaanijohtajat lietsovat levottomuutta uhkaamalla väkivallalla rauhanomaisia mielenosoituksia. Poliittiset ja turvallisuuselinten johtajat vertaavat Yhdysvaltain kaupunkeja taistelukenttään ja uhkaavat sotilaallisilla toimilla, jos paikalliset viranomaiset eivät tukahduta levottomuuksia.

”Pitkällä aikavälillä on otettava askelia poliisin raakuuden ja militarisoitumisen sekä rakenteellisen rodullisen eriarvoisuuden lopettamiseksi, jos halutaan tulevaisuudessa välttyä tällaisilta kriiseiltä”, toteaa raportti.

Trump puhui armeijan käyttämisestä ja vaati mielenosoittajille 10 vuoden vankeustuomioita.

Arkansasia edustava republikaanisenaattori Tom Cotton kirjoitti keskiviikkona New York Timesin mielipideosastolle tekstin, jossa hän vaati hallitusta lähettämään armeijan kaupunkeihin lopettamaan protestit. Torstaina lehti totesi, että sen ei olisi pitänyt julkaista väkivaltaan yllyttävää kirjoitusta.

Trump itse puhui armeijan käyttämisestä maanantaina ja vaati mielenosoittajille 10 vuoden vankeustuomioita. Puolustusministeri Mike Esper sanoi myöhemmin, ettei sotilaita olla tässä vaiheessa lähettämässä.

ILMOITUS

Poliisi käynyt lehdistön kimppuun

Yhdysvaltain poliisikunnassa on ollut kahtalaista reaktiota protesteihin. Joissakin kaupungeissa ovat poliisijohtajat polvistuneet mielenosoittajien rinnalle solidaarisuuden osoituksena. Mutta paljon on myös tapauksia, joissa rauhanomaisiin mielenosoittajiin on kohdistettu raakaa väkivaltaa.

On myös dokumentoitu useita tapauksia, joissa poliisi on kohdistanut väkivaltaa työtään tekeviin toimittajien, vaikka nämä olisivat olleet selvästi erillään mielenosoittajista ja käyttäneet huomioliivejä.

Reporters Committee for Freedom of the Press julkaisi tiistaina Minnesotan osavaltion johdolle osoitetun kirjeen, jossa kerrottiin useista tapauksista, joissa toimittajia oli ammuttu kumiluodeilla, sumutettu pippurisumutteella, pakotettu aseella uhaten maahan tai pidätetty. Freelance -valokuvaaja Linda Tirado menetti toisen silmänsä poliisin ampumasta kumiluodista.

U.S. Press Freedom Tracker on kerännyt tapauksia eri osavaltioista000https://pressfreedomtracker.us/. Sen tiedon mukaan tähän mennessä on 19 toimittajaa pidätetty, 44 toimittajaa vastaan hyökätty ja 16:lta vahingoitettu työvälineitä kuten kameroita.

Yhdysvaltain kansalaisvapauksien liitto (ACLU) jätti keskiviikkona ryhmäkanteen Minnesotan osavaltion poliisijohtoa vastaan lehdistönvapauteen kohdistuneiden hyökkäysten takia.