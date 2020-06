Jouko Huru

Saako vasemmistolainen olla jalkapallofani?

Tampereen Pallo-Veikot eli tutummin TPV on viime vuosina pyrkinyt profiloitumaan entistä voimakkaammin vasemmistolaisena seurana. Etujoukoissa ovat olleet fanit eli kannattajayhdistys Tammelan Voima, joka on tehnyt yhteistyötä niin maahanmuuttajien kuin vammaisurheilijoiden kanssa ja päivittänyt mielikuvaa työväenurheilusta uudelle vuosikymmenelle. Vaikka faniryhmän toiminta lauluineen, tifoineen ja vieraspelireissuineen näyttää pintapuolin hyvinkin tavalliselta kannattajakulttuurilta, poikkeaa se useista vastaavista porukoista nimenomaan arvopohjansa vuoksi. TPV onkin vetänyt viime aikoina puoleensa paljon uutta kannattajakuntaa, vaikka punapaitojen otteet kentällä ovatkin olleet kauniisti sanottuna vaihtelevia.

Poikkeuksellinen kannattajakulttuuri ei kuitenkaan ole sopinut kaikille. Pitkän linjan TPV-kannattaja Sema Hokkanen kirjoitti muutama viikko sitten Paltsaristi-blogissa poliisin luokitelleen Tammelan Voiman riskiryhmäksi, jota tulee ottelutapahtumissa kohdella erityisellä tarkkaavaisuudella. Hokkasta ja muita faneja tämä on hämmentänyt kovasti, koska TPV:n kannattajia ei yleisesti pidetä väkivaltaisina eikä pelien yhteydessä ole tapahtunut ylilyöntejä käytännössä lainkaan. Suhteellisen pieni porukka on myös helposti hallittava, ja typeryyksiin on helppo puuttua.

Keskusteluissa seuran, fanien ja Palloliiton yhteyshenkilön (SLO eli Supporters Liaison Officer) kanssa kävi ilmi, että yksi syy riskiryhmäluokitukseen saattoi olla kannattajien kentän ulkopuolinen poliittinen toiminta eli osallistuminen natsienvastaiseen mielenosoitukseen. Perustelu tuntuu oudolta: kansainvälisten jalkapalloliittojen säännöt kieltävät toki poliittiset ilmaisut katsomoissa, mutta pelitapahtumien ulkopuoliseen aktivismiin ei ole tavattu ottaa kantaa. Yhdeksi selitykseksi annettiinkin, että faniryhmän poikkeuksellisuus saattaisi provosoida muita kannattajaryhmiä myllyttämään.

Tammelan Voima ei tietenkään ole ainoa faniporukka, jota riskiryhmästatuksella on paiskattu. Kaikki kannattajayhdistykset eivät edes tiedä mahdollista omaa luokitustaan, sillä tietoa ei ole tavattu Palloliitosta juuri eteenpäin jakaa. Toki fanit voivat tehdä omia johtopäätöksiään esimerkiksi yliampuvan oloisista turvatoimista vieraskentillä – TPV:n väki olikin kiinnittänyt tähän jo aiemmin huomiota.

Tapauksen ympärillä käyty keskustelu on pakottanut miettimään sallitun kannattajakulttuurin rajoja. Viime aikoina on kohuttu myös toisesta hyvin erikoisesta luokituksesta: väkivallatonta vastarintaa kannattava Elokapina-liike nimettiin sisäministeriön raportissa ”väkivaltaiseksi ekstremismiksi”. Väkisin tulee mieleen, että sallittu alue vasemmistohenkiselle toiminnalle halutaan sanavalinnoilla ja leimoilla aidata kovin pieneksi. Tässähän ei toki ole mitään uutta: vasemmistoliiton maltillisimmatkin kannattajat ja jäsenet ovat saaneet tottua äärileimoihin.

Riskiryhmäluokitus voi tuntua mitättömältä pikkuseikalta, mutta sillä on myös taloudellista merkitystä. Luokitus vaatii jo ennestään kädestä suuhun elävät divariseurat satsaamaan reilusti tavallista enemmän pätäkkää järjestyksenvalvontaan, mikä on tietenkin pois muusta, tarpeellisemmasta toiminnasta.

Paljastavampaa on silti luokituksen symbolinen puoli. Tutkija, ”futistohtori” Sami Kolamo on kirjassaan Mediaurheilu ruotinut sitä, miten jalkapallossa käydään jatkuvaa neuvottelua hyväksyttävistä tunneilmaisuista. Poliisin päätös vetää rajan antifasistiseen aktivismiin, joka ilmeisesti näyttäytyy yhä päättävien tahojen silmissä epäilyttävänä ääritoimintana – mitä se ei ole. Asetelma on lisäksi sisäisesti ristiriitainen: futiksessa on ollut vuosien ajan erilaisia liittojen, kuten FIFAn, ylhäältäpäin asettamia rasisminvastaisia kampanjoita, mutta omaehtoinen ruohonjuuritason toiminta ei käy. Ehkei se sitten sovi brändiin.

