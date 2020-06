Lehtikuva/Delil Souleiman

Koronakriisi paljasti oikeistopopulistien heikot eväät. Kun eteen tuli asia, josta ei voi syyttää maahanmuuttajia, Euroopan poliittista karttaa viime vuosina muuttaneilta puolueilta loppuivat keinot ja kannatus aleni. Suomessakin tuoreimpien kyselyjen mukaan hallituksella on kansalaisten laaja tuki sen luotsatessa kansakuntaa kriisin läpi. Oppositioon ei luoteta.

Perussuomalaisten kannatus kääntyi laskuun jo ennen koronaa, mutta vauhti kiihtyi loppukeväällä. Joissain mittauksissa se on pudonnut kokoomuksenkin taakse. Opposition on ollut vaikea erottautua, koska koronakriisiä on aivan viime viikkoihin asti hoidettu laajalla yhteisymmärryksellä.

Se päättyi viimeistään tiistai-iltana. Kokoomus käynnisti armottoman rummutuksen hallituksen esittelemää lisäbudjettia vastaan. Nykyoppositiolle tyypillisesti perussuomalaisilla ei ollut mitään sanottavaa, vaikka kyseessä on historiallisen suuri panostus koronakriisistä selviämiseen.

Kun perussuomalaisilla ei ole koronaan mitään sanottavaa, puolue yrittää uutta nousua palaamalla ydinalueilleen. Uusi strategia paljastui toukokuun puolivälissä, kun puolue nosti eduskunnan kyselytunnilla esiin sinänsä aiheellisen huolen Suomen takausvastuista ja mahdollisista uusista sitoumuksista eurojärjestelmässä.

Sen jälkeen perussuomalaiset alkoivat vaatia Suomea eroamaan Emusta. Missä EU, siellä ongelma -slogan muuttuu yhdellä kirjaimella. Ollaan palaamassa puolueen ensimmäisen nousun alkulähteille: etelässä elävät ovat epäluotettavia kieroilijoita, jotka hamuavat ahkerien pohjoisten asukkaiden rahoja.

Vielä kovemmille kierroksille pelon lietsonta lähti, kun Suomeen saapui al-Holista paenneita naisia ja lapsia. Perussuomalaiset uskottelevat – todennäköisesti onnistuneesti – kannattajilleen, että Suomi ja etenkin ulkoministeri Pekka Haavisto kävi noutamassa ”terroristit” kotiin. Näinhän ei ollut. Suomen kansalaisilla on oikeus palata Suomeen ja matkakulut peritään takaisin.

Perussuomessa kansalaisoikeudet eivät olisi jakamattomia. Se on taas hyvä muistaa.

