Lehtikuva/Markku Ulander

”Suomen suurin kaupunki ilman rautateiden henkilöliikennettä.”

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jussi Saramo kysyy, mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä lähijunaliikenteen pikaiseksi käynnistämiseksi Porvoon ja pääkaupunkiseudun välille.

– Porvoo on Suomen suurin kaupunki ilman rautateiden henkilöliikennettä, vaikka sieltä on lyhyt matka ja paljon työmatkaliikennettä pääkaupunkiseudulle. Porvoo on myös yksi Suomen halutuimpia asuinpaikkoja, ja kasvaakseen kestävästi Helsingin seudun on saatava lähijunaliikenne myös itään, Saramo sanoo.

Porvoon ja pääkaupunkiseudun välillä tehtiin syksyn 2019 arkipäivisin noin 19 000 matkaa kaikki kulkutavat yhteen laskien. Määrä on suurempi kuin esimerkiksi Lahden ja pääkaupunkiseudun väliset matkat.

– Lähijunaliikenne Helsingistä Porvooseen pitää toteuttaa nopeasti riippumatta itäisten oikoratojen myöhemmästä toteuttamisesta. Nykyinen vilkas liikenne kannattaa siirtää raiteille, ja suuren maankäyttöpotentiaalin vuoksi liikennemäärät vain kasvavat tulevaisuudessa, Saramo sanoo.

Erilaisia mahdollisuuksia lähijunaliikenteen toteuttamiseen Helsinki–Porvoo-välille on Saramon mukaan lukuisia. Itärata-selvityksessä lähdettiin lentoradan jatkamisesta Porvooseen, ja on myös mahdollista selvittää vanhan Porvoo–Kerava-radan myötäilyä, Tikkurila–Porvoo-kaupunkirataa tai vanhaa Heli-linjausta mukailevaa reittiä. Jälkimmäinen linjaus mahdollistaisi tulevaisuudessa myös nopeimman mahdollisen yhteyden Pietarin ja Helsingin metropolien välille.

– Mihinkään esitetyistä linjauksista sellaisenaan ei ole tarpeen hirttäytyä, mutta ne todistavat, että vaihtoehtoja Porvoon lähijunaliikenteen käynnistämiseen kyllä on, kunhan siihen vain on poliittista tahtoa. Junayhteys Porvooseen palvelee sekä liikenteen päästöjen vähentämistä, tulevaisuuden kansainvälisiä yhteyksiä että ihmisten sujuvaa arkea.