Lehtikuva/Tasos Katopodis

Barack Obama otti kantaa protesteihin: ”Olette todistaneet liian paljon väkivaltaa niiltä, joiden tulisi suojella teitä.”

Entinen puolustusministeri James Mattis syytti presidentti Donald Trumpia yrityksestä hajottaa Yhdysvallat harvinaisessa kannanotossaan. Hänen mukaansa Yhdysvallat on elänyt viimeiset kolme vuotta ilman kypsää johtajuutta.

– Trump on ensimmäinen presidentti elämäni aikana joka ei yritä yhdistää yhdysvaltalaisia — joka ei edes yritä esittää tekevänsä niin. Sen sijaan hän yrittää hajottaa meidät, hän kirjoitti The Atlantic -lehden julkaisemassa kirjoituksessaan.

Mattis toimi Trumpin puolustusministerinä aiemmin ja on tähän asti välttänyt kritisoimasta entistä pomoaan, vaikka häneltä on tivattu kommentteja useasti Trumpin toimiin liittyen.

Trump lievensi puheitaan armeijan lähettämisestä.

Mattis erosi puolustusministerin tehtävästä joulukuussa 2018 vastalauseena Trumpin päätökselle vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta.

Obama: ”Asioiden muututtava”

Entinen presidentti Barack Obama on ottanut kantaa George Floydin kuolemasta alkaneisiin mielenosoituksiin. Presidentti osoitti videotervehdyksensä etenkin maan ei-valkoiselle väestölle.

– Olette todistaneet liian paljon väkivaltaa ja kuolemaa, ja liian usein väkivalta on ollut niiden ihmisten tekemää, joiden tulisi suojella teitä. Haluan sanoa, että te, teidän elämänne ja unelmanne ovat tärkeitä.

– Teidän pitäisi saada elää ilontäytteistä elämää ilman, että teidän tarvitsee murehtia mitä tapahtuu, jos te kävelette kauppaan, menette lenkille, ajatte autoa tai bongaatte lintuja puistossa.

Obaman mukaan mielenosoittajat ovat saaneet koko maan ymmärtämään, että asioiden täytyy muuttua. Hän kutsui mielenosoituksia ”voimakkaiksi ja mullistaviksi”.

Poliisin syytteet kovenivat

George Floydin surmaamisesta epäillyn poliisin syytteet on korotettu kolmannen asteen murhasta toisen asteen murhaksi, kertoo muun muassa CNNl. Toisen asteen murha muistuttaa suunnilleen suomalaista tappoa, jossa surmatyö on tahallinen, mutta ennalta suunnittelematon.

Lisäksi pidätystilanteeseen osallistuneet kolme muuta poliisia saavat syytteet avunannosta. He eivät olleet aiemmin saaneet syytteitä. Kaksi poliiseista auttoi pitelemään Floydia, ja kolmas seisoi lähettyvillä.

Murhasyytteet saanut poliisi aiheutti Floydin kuoleman viime viikon maanantaina painamalla tätä polvella niskasta lähes yhdeksän minuutin ajan. Hän jatkoi sitä vaikka Floyd valitti, ettei saa henkeä, ja jatkoi sitä vielä senkin jälkeen kun Floyd oli menettänyt tajuntansa. Ruumiinavauksen mukaan kuolinsyy oli tukehtuminen.

Kaikki neljä poliisia saivat jo aiemmin potkut.

Floydin perhe ja mielenosoittajat olivat vaatineet kaikkien pidätykseen osallistuneiden poliisien asettamista syytteisiin.

Päätöksen syytteiden nostamisesta ja koventamisesta teki Minnesotan osavaltion oikeusministeri Keith Ellison. Ellison sanoi maanantaina syyttäjien toimivan mahdollisimman nopeasti, mutta välttävän hätiköintiä.

– En aio luoda tilannetta, jossa joku voi sanoa, että tässä on tuomittu hätäisesti, Ellison sanoi.

Höllennyksiä ulkonaliikkumiskieltoihin

Monet New York Timesin haastattelemat mielenosoittajat ovat olleet tyytyväisiä siihen, että Floydin surmaamisesta epäillyn poliisin syytteet on korotettu kolmannen asteen murhasta toisen asteen murhaksi.

Monet kuitenkin muistuttivat, että sekä poliisiväkivallan että mustien syrjinnän lopettamiseksi on tehtävä vielä paljon enemmän.

– Se on vain yksi osa. Maailman on tiedettävä, että tämä ei pääty vain tämän tapauksen ratkaisuun. Tapauksia on vielä aivan liikaa, sanoi lehden haastattelema Jonathan Mejias.

Myös Cierra Sesay muistutti, että protestoijien vaatimukset ulottuvat vielä paljon laajemmalle ja koko järjestelmän muuttamiseen

New York Times kertoo, että monet yhdysvaltalaiskaupungit ovat höllentäneet ulkonaliikkumiskieltojaan ja pidentävät sallittua ulkona oleskelua. Esimerkiksi Seattlessa ulkonaliikkumiskiellosta luovuttiin kokonaan ja kaupungin pormestari on luvannut, että rauhalliset protestit voivat jatkua.

Rajoituksia on höllennetty, kun Floydin surmasta alkaneet protestit ja mellakat ovat muuttuneet astetta rauhallisemmiksi. Valtaosa protesteista on ollut rauhallisia, mutta etenkin öisin niissä on ilmennyt myös mellakointia ja ryöstelyä.

Samalla poliisi on saanut kritiikkiä liiallisesta voimankäytöstä, jota on ilmennyt mielenosoitusten aikana. Muun muassa YK on vaatinut Yhdysvaltoja tutkimaan tapaukset. Myös EU on kehottanut Yhdysvaltoja välttämään liiallista voimankäyttöä.

Trump lievensi armeijapuheitaan

Presidentti Trump puolestaan kommentoi maanantaisia armeijapuheitaan. Trump sanoi uskovansa, että Yhdysvaltojen ei tarvitse lähettää armeijaa kaduille, mutta olevansa valmis siihen ”tarpeen vaatiessa”.

– En usko, että meidän täytyy lähettää armeijaa kaduille, mutta meillä on erittäin vahva voima toteuttaa se, hän sanoi CNN:n mukaan.

Puolustusministeri Mark Esper on sanonut, että hän ei kannata armeijan joukkojen lähettämistä kaduille. Esperin mukaan sen tulisi olla viimeinen mahdollinen vaihtoehto, CNN kertoi.

Trump sanoi maanantaina, että Yhdysvallat voi lähettää sotilaita kaduille saadakseen mielenosoitukset kuriin.

Puheensa jälkeen Trump käveli Valkoisen talon läheiselle kirkolle ja kuvasi itsensä Raamatun kanssa. Samalla Valkoisen talon edessä pidetty mielenilmaus hajotettiin ilmeisesti vain Trumpin kävelyn vuoksi.

Trumpin armeijakommentti, Raamatun kanssa poseeraaminen ja mielenosoituksen hajottaminen ovat saaneet laajaa kritiikkiä.

Muun muassa Washingtonin episkopaalisen hiippakunnan piispa ärähti, ettei kirkko hyväksy Trumpin toimintaa ja kirkon käyttämistä julkisuustemppuna. Piispa Mariann Edgar Budde sanoi olevansa raivoissaan, että Trump asteli kirkkoon uhattuaan lähettää armeijan ensi kaduille.

– Presidentti käytti juuri Raamattua, juutalais-kristillisen perinteen pyhintä kirjoitusta, ja yhtä hiippakuntani kirkoista ilman lupaa taustana viestilleen, joka on täysin Jeesuksen opetusten ja kirkkojemme arvojen vastainen. Ja niin tehdäkseen hän antoi mellakkapoliisille luvan tyhjentää kirkon edustan, Budde hämmästeli.