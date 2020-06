Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Tavoitteena pitää olla, että laajoihin rajoitustoimiin tässä mittakaavassa ei enää tarvitsisi lähteä.”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus odottaa ennen juhannusta konkreettista esitystä kansliapäällikkö Martti Hetemäen exit-työryhmältä siitä, miten syksyn budjettiriiheen valmistaudutaan ja millä tavalla seuraavina vuosina jälleenrakennusta pystytään tekemään.

Hallitus keskusteli tänään exit-työryhmän toisen vaiheen raportista. Marin sanoi toimittajille Helsingissä Säätytalon portailla, että tänään hallituspuolueiden kanssa käytiin lähetekeskustelu ja työryhmää evästettiin jatkoaskelmerkeistä.

– Meillä on iso urakka edessä myös julkisen talouden näkökulmasta, ja tähän kokonaisuuteen kävimme evästyskeskustelun ja odotamme konkreettisia esityksiä ennen juhannusta, hän sanoi.

Marin lisäsi, että myös tulevaisuudessa on isoja haasteita ja koronaepidemian mahdolliseen toiseen aaltoon pitää pystyä varautumaan.

– Isot tavoitteet ovat meillä edelleen voimassa. Pyrimme tietenkin tekemään politiikkaa, jolla saamme taloutta tasapainotettua pitkällä aikavälillä.

ILMOITUS

Hänen mukaansa pitää tehdä rakenteellisia uudistuksia, vahvistaa Suomen työllisyyttä ja tehdä sellaista politiikkaa, jolla yhteiskuntaa uudistetaan ilmastollisesti kestäväksi.

Marinin mukaan haastekerrointa on tullut huomattavasti enemmän, mutta edessä on samaa työtä, mistä on aiemminkin keskusteltu.

– Tavoitteena pitää olla, että laajoihin rajoitustoimiin tässä mittakaavassa ei enää tarvitsisi lähteä. Yhtenä evästyksenä annoin toiveen ministeriöiden suuntaan, että esitetään toiveita ja tarpeita, mitä (testaa, jäljitä, eristä, hoida) strategiaan toteutukseen liittyen on, hän sanoi.

Marin lisäsi, että syntyneitä vaurioita ei voida korjata yhdessä hallituskaudessa.