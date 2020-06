Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Turvakotien asiakasmäärä jatkoi kasvuaan viime vuonna, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Turvakodit vastaanottivat viime vuonna yhteensä reilu 5 350 asiakasta, joista lapsia oli vajaa puolet. Asiakasmäärä kasvoi kuusi prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Valtaosa turvakotien aikuisista asiakkaista on naisia. Miehiä turvakodeissa oli viime vuonna asiakkaina yhteensä 208.

Turvakotien asiakasmäärä on kasvanut 75 prosenttia vuodesta 2015, jolloin turvakotilaki astui voimaan ja turvakotipalvelut muuttuivat valtion rahoittamiksi.

– Kasvua selittää ainakin se, että palvelu on entistä useamman saatavilla, kun turvakotien verkostoa on laajennettu ja turvakotipaikkojen kokonaismäärä on siten noussut, sanoo turvakotipalveluista vastaava THL:n kehittämispäällikkö Joonas Peltonen tiedotteessa.

Turvakotitilastosta ilmenee, että suurin osa asiakkaista on kokenut väkivaltaa kauan. Peltosen mukaan vuosittain muutama sata asiakasta ilmoittaa väkivallan olleen läsnä elämässä alle kuukauden ennen turvakotiin hakeutumista.

– Viime vuonna asiakkaista noin 700 ilmoitti väkivallan kestäneen peräti yli viisi vuotta, Peltonen kertoo.