Poliisi on pidättänyt viikonlopun aikana yli 2 500 ihmistä, kertoo Washington Post.

Yhdysvalloissa ainakin noin 40 kaupunkia on ilmoittanut asettavansa yöllisiä ulkonaliikkumiskieltoja eri puolilla maata puhjenneiden mielenosoitusten vuoksi, kertoo uutiskanava CNN. Ulkonaliikkumiskiellot ovat tulleet voimaan sunnuntaina illalla paikallista aikaa.

Kieltojen kestot vaihtelevat alueittain. Esimerkiksi Arizonassa ulkonaliikkumiskielto koskee CNN:n mukaan koko osavaltiota ja on voimassa viikon.

Pääkaupunki Washingtonissa kiellosta päätettiin sen jälkeen kun mielenosoittajia kerääntyi jälleen presidentin virka-asunnon Valkoisen talon lähettyville. Pormestari Muriel Bowserin mukaan ulkonaliikkumiskielto kestää maanantaiaamuun.

Ainakin viiden ihmisen kerrotaan kuolleen levottomuuksien aikana.

CNN:n mukaan kansalliskaartia eli armeijan reserviä on pyydetty apuun 15 osavaltiossa sekä pääkaupunki Washingtonissa. Kaartilaisia oli sunnuntaina näillä alueilla liikkeellä yhteensä 5 000. Lisäksi valmiudessa oli 2 000 kaartilaista.

Floydin tapaus oikeuteen

Protestit saivat alkunsa viime viikolla Minneapolisissa sen jälkeen kun musta mies kuoli maanantaina poliisin väkivaltaisen pidätystilanteen yhteydessä. Valkoinen poliisi painoi George Floydia, 46, polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan, vaikka Floyd valitti kipua ja anoi armoa.

Floydia niskasta painanut poliisi on saanut syytteet muun muassa kuolemantuottamuksesta. Hänet on pidätetty. Poliisin on määrä ilmaantua oikeuden eteen ensimmäistä kertaa maanantaina.

Minnesotan kuvernööri kertoi sunnuntaina, että osavaltion oikeusministerin toimisto ottaa hoitaakseen Floydin tapauksen syyttämisen.

– Haemme oikeutta ja haemme sitä väsymättä, oikeusministeri Keith Ellison sanoi CNN:n mukaan.

Demokraattikuvernööri Tim Walz sanoi sunnuntaina, että ihmiset eivät luota oikeusprosessiin.

– He eivät usko, että oikeus toteutuu. He ajattelevat, että järjestelmä estää yhä uudestaan sen, että ei-valkoiset yhteisöt saisivat oikeutta, hän sanoi Washington Postin mukaan.

Kuolemantuottamuksesta epäilty mies ja kolme muuta tilanteessa läsnä ollutta poliisia ovat saaneet potkut. Minneapolisin poliisipäällikkö Medaria Arradondo kommentoi asiaa sunnuntaina CNN:lle sanomalla, että poliisien toiminta oli ”rikkomus ihmisyyttä vastaan”.

– Tämä on vastoin valaamme. Tämä on täysin vastoin sitä, mihin uskomme. Se oli väärin, Arradondo sanoi.

Los Angelesissa paljon pidätyksiä

Mielenosoituksiin on paikoin liittynyt väkivaltaa ja mellakointia.

Yhdysvalloissa ei ole selvää kuvaa siitä, mitkä tahot ovat mielenosoituksissa ilmenneiden väkivaltaisuuksien takana.

Esimerkiksi Minneapolisin pormestari Jacob Frey on sanonut, että väkivaltaisuuksia ovat voineet lietsoa jopa äärioikeistolaiset toimijat.

– Olemme nyt vastakkain niin valkoisen ylivallan kannattajien, järjestäytyneen rikollisuuden, osavaltion ulkopuolisten yllyttäjien kuin mahdollisesti jopa vieraan vallan edustajien kanssa. He yrittävät tuhota ja tehdä kaupungistamme ja alueestamme epävakaan, hän kirjoitti Twitterissä.

Maan oikeusministeri William Barr taas on jakanut presidentti Donald Trumpin näkemyksen siitä, että protestien väkivaltaisuuksien taustalla ovat äärivasemmistolaiset toimijat.

– Valitettavasti monissa kaupungeissamme tapahtuvan mellakoinnin vuoksi monien rauhallisten protestoijien äänet on varastettu väkivaltaisten, radikaalien toimijoiden taholta, hän sanoi kannanotossaan Independent-lehden mukaan.

Barrin mukaan väkivaltaa lietsovat ja suunnittelevat äärivasemmistolaiset ja anarkistiryhmät.