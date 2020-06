Virpi Kirves

Suonenjoen Vasemmistoliiton puheenjohtaja, Suonenjoen kaupunginvaltuutettu, Savo-Karjalan Vasemmiston piirihallituksen 2. varapuheenjohtaja, työvaliokunnan jäsen, kuntavaalipäällikkö, puoluevaltuuston jäsen. Kahden teini-ikäisen tyttären isä.

Vanhusten hyvinvointi on suonenjokisen Jani Fromin sydämen asiana koronatilanteessa.

Vasemmistovaikuttaja Jani From tervehtii hymyillen kyynärpäällään Suonenjoella. Hän esittelee mielellään tänä vuonna 150-vuotisjuhliaan viettävää kotikaupunkiaan. Vuonna 2011 politiikkaan mukaan lähtenyt From on edennyt Suonenjoen Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi ja puoluevaltuuston jäseneksi. Hänen määräaikainen työnsä varastomiehenä päättyi helmikuun lopussa.

– En ole ollut kahteenkymmeneen vuoteen työttömänä, From huokaa.

Alussa työttömäksi jääminen hirvitti. Fromin ollessa yhteydessä TE-toimistoon, työttömyyskassaan ja työllisyyskoordinaattoriin, tilanne alkoi näyttää valoisammalta. Suurin stressi helpotti. Nyt hän hakee töitä aktiivisesti. Jos työpaikkaa ei löydy, Fromilla on suunnitteilla aloittaa lähihoitajaopinnot syksyllä.

Aika on kulunut nyt lenkkeillessä ja ”multasormeilussa”. Kaipuu töihin on kova. Kaverit ovat vinkanneet nyt olevan hyvä aika hengähtää. From on tottunut touhuamaan, joten se tuntuu oudolta.

Tarvetta etsivälle vanhustyölle

Heikompiosaisista vanhukset ovat erityisesti lähellä Fromia. Asia on korostunut korona-aikana.

– Koronakuolemat Kiuruveden ja Helsingin Kontulan hoivakodeissa sattuivat sydämeen.

From asioi yli 70-vuotiaan äitinsä puolesta kaupassa. Suonenjoella asuu myös hänen vanhempia tätejään, joita hän auttaa tarvittaessa.

– Hallitus tekee parasta mahdollista työtä, mitä tällaisessa tilanteessa voi tehdä.

Helmikuussa From teki aloitteen maksuttomasta uima- ja monitoimihallien käytöstä omaishoitajille. Edellisellä valtuustokaudella hänen ollessaan varajäsenenä Suonenjoen vasemmistoliiton ryhmä sai läpi aloitteensa liukuesteiden hankkimisesta yli 65-vuotisille suonenjokisille.

– Tuen aina valtuustossa täysillä ennaltaehkäisevää toimintaa.

Fromin ääni ”korottuu oktaavilla”, jos joku taho on tavoittelemassa voittoa vanhusten kustannuksella. Hän kannattaa mallia, jossa pääosa vanhusten hoivapalveluista tuotettaisiin julkisina ja kokonaisuutta tukisivat pienyrittäjät ja kodinomaiset yksiköt.

– Pidän Suonenjoen vanhusten tilannetta suhteellisen hyvänä, mutta parempaan pitäisi pyrkiä.

Kaupungin strategia 2018–2025 ottaa hyvin huomioon vanhukset. Päättäjien tulisi kuitenkin tarkistaa onko esityslista strategian mukainen.

Etsivälle vanhustyölle olisi Fromin mukaan varsinkin nyt korona-aikana tarvetta. Hän on huolissaan eniten apua tarvitsevien jäämisestä muiden varjoon. Vanhusneuvostot ja eläkeläisjärjestöt tulisi ottaa entistä enemmän mukaan päätöksentekoon varsinkin heitä itseään koskevissa asioissa.

From peräänkuuluttaa entistä syvempää yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluissa Sisä-Savossa, jossa väestön ikääntyminen ja veronmaksajien väheneminen on todellinen haaste. Suonenjoella asukkaita on noin 7 500.

– Vanhuksiin tulisi saada nyt syvempää läheisyyttä koronaohjeita noudattaen. Suonenjoen kaupungin ja kirkon yhteistyö on ollut hyvää varsinkin kauppa-avun tarjoamisessa, hän luonnehtii.

Maailmankuva avartui

Ennen politiikasta kiinnostumistaan From asui Helsingissä vuosina 2000-2009 ja perusti perheen.

– Minulla oli työkavereita eri kulttuureista ja tutustuin eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneisiin ihmisiin. Maailmankuvani avartui.

Sitä ennen From käveli Suonenjoella toisinaan pilottitakki päällä, hän ei kaivannut maahanmuuttajia Suomeen.

– Olin vastaan, vaikka en tiennyt mitä vastaan. Myöhemmin olisi tehnyt mieli lyödä kättä otsaan, miten tietämätön olin ollut.

Vuosi 2011 oli käänteentekevä Fromin elämässä. Pari vuotta aiemmin hän oli eronnut lastensa äidistä ja palannut Suonenjoelle. Heikompiosaisten ja vähävaraisten tilanne alkoi koskettaa, syttyi halu vaikuttaa. Hän kävi kaikki puolueet läpi.

– Ajattelin, ettei auta narista tuopin takana baarissa hallituksen toimista, jos ei itse yritä vaikuttaa asioihin. Vasemmistoliiton arvot, kuten tasa-arvo ja heikompiosaisten puolustaminen tuntuivat sydämessä, koska tulen itse vähävaraisesta perheestä.

From soitti silloiselle vasemmistoliiton puheenjohtajalle Väinö Heiskaselle, ja hänet otettiin alusta asti hyvin mukaan. Pian vanhemmat jäsenet halusivat kuulla tulokkaan mielipiteitä asioista.

From tulee itsekin eroperheestä. Äiti muutti lasten kanssa Helsingistä Suonenjoelle pojan ollessa parivuotias. Vaikka politiikasta ei kotona kukaan puhunut, yksinhuoltajaperheen arki antoi näkökulmaa elämään.

– Äitini piti meitä kolmea lasta pinnalla kokkina ja tarjoilijana. Pidemmillä lomilla menimme isän luokse Helsinkiin.

Laiturin nokassa

Politiikan kylmeneminen näkyy myös Suonenjoella. Jani From ei lue enää keskustelupalstoja ja joskus hän saa painokelvottomia viestejä netin kautta ainoana vasemmistoliiton valtuustoryhmän edustajana.

Kesken haastattelun tuntematon, hieman aggressiiviselta vaikuttava mies tulee suoltamaan tekstiä suustaan. Katsomme parhaaksi siirtyä toisaalle.

Halutessaan rentoutua From kalastaa, marjastaa, pelaa konsolipelejä ja toimii bingoisäntänä eläkeläisille. Hyvät etätyömahdollisuudet, kulkuyhteydet ja puhdas luonto ovat kotiseudun plussia.

– Mikä onkaan parempi tapa rentoutua kuin heittää mato-onki veteen ja istua laiturin nokassa.

From haluaa vaikuttaa vasemmistoliitossa myös tulevaisuudessa. Hän on Savo-Karjalan Vasemmiston piirihallituksen kuntavaalipäällikkö ja haaveilee myös kansanedustajuudesta.

– Vasemmistoa tarvitaan jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Haluan vasemmistoliitosta oikeasti koko maan puolueen. Tahdon antaa tukea osastoille ja vakuuttaa vanhojen valtuutettujen jatkoa ehdokkuuteen herätellen samalla osastoja aktiiviseen ehdokashankintaan.

Suurimman innostuksensa ja motivaationsa From saa kuitenkin vasemmistoliiton Suonenjoen osaston aktiiveista.

– He ovat ihan huippuja. Vaikka olisi millainen lumimyräkkä, porukka on mukana, Jani From iloitsee.

