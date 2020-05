Lehtikuva/Laura Kotila

Mielipide: Hyvä yhteistyö on voimaa

Palasin Espanjan reissultani juuri, kun siellä alkoi korona näkyä uutisissa. Toiminta oli aivan normaalia helmikuun lopulla. Espanja muuttui parissa viikossa täydellisesti suljetuksi karanteenialueeksi. Ulos saattoi mennä vain kauppaan tai apteekkiin ja passi mukana. Vartioivat poliisit antoivat luvattomasta liikkumisesta erittäin kovia sakkoja.

Suomessa on päästy paljon vähemmällä ja pienemmillä rajoituksilla.

Hallituksen yhtenäisyys päätöksissä ja välitön tiedottaminen toimenpiteistä on selkeästi luonut luottamuksen kansalaisiin. Me kaikki olemme olleet uudessa tilanteessa, joka häiritsee jokapäiväistä toimintaamme ja taloutta. Tilanne on kuitenkin ollut siedettävä, vaikkakin ongelmallinen.

Hallituksen toimet ovat luoneet luottamusta.

Hallitus ja terveysviranomaiset ovat selvittelyjen, neuvottelujen ja vakavien harkintojen jälkeen tehneet suuria päätöksiä ja opastaneet ja kehottaneet kansalaisia käyttäytymään viisaasti. Suurin osa kansalaisista on ottanut ohjeistuksen aivan oikeutetusti vakavasti.

Tämä yhteistyö on saattanut pelastaa satoja, jopa tuhansia paljon pahemmalta, kun mitä täydellinen vapaus olisi ollut. Kansa on luottanut asiallisiin päätöksiin ja ohjeisiin ja toiminut hallituksen suosittelemalla tavalla, jonka tarkoitus on koko kansan terveyden ja turvallisuuden suojeleminen.

Virheitäkin on sattunut tässä ennen näkemättömässä ja kokemattomassa tilanteessa. Hallitus on myöntänyt virheet ja selvittänyt niiden taustat ja muuttanut toimintojaan virheellisyyksien välttämiseksi.

Vaikka rajoituksia aletaan hiljalleen purkaa, kannattaa jokaisen miettiä omaa turvallisuuttaan sekä seurata virallista ohjeistusta ja luottaa asiantuntijoihin. Selkeillä tavoitteilla, ohjeilla ja ajankohtaisella tiedottamisella on merkittävä vaikutus myös tulevista ongelmista selviämiseen.

Me kaikki olemme tavallaan uuden ajan edessä ja siitä selviämme vain hyvällä yhteistyöllä, oikeudenmukaisuudella ja suomalaisella sisulla.

Jorma Härkönen

Lappeenranta