Anne Nyman: Tiedätkö, missä kampaajasi on juuri nyt?

Ainakin naiset tietävät, mistä puhun, kun sanon, että on turhauttavaa ja hidasta hommaa etsiä itselleen uusi, hyvä kampaaja.

Mutta missä mahtaa olla kampaajasi juuri nyt? Onko hän töissä vai kotona työttömänä? Tiedätkö, onko hän joutunut luopumaan vuokratiloistaan, koska ei ole varaa maksaa kiinteitä kuluja? Onko hän kukaties lopettanut yritystoimintansa?

Koronakriisi on iskenyt pahasti myös yksinyrittäjiin. Sosiaalinen etäisyys on merkinnyt sitä, että suuri määrä asiakkaita on peruuttanut aikansa esimerkiksi kampaajalle, kosmetologille tai hierojalle.

Itse olen aivan periaatteesta käynyt koko ajan sekä kampaajalla että kosmetologilla kuten normaaliaikanakin. Niin kauan käyn, kun he ottavat asiakkaita vastaan, eikä laki tai suositus kiellä.

Mitä vaihtoehtoja yksinyrittäjillä on ollut muuta kuin jatkaa töitä, jos asiakkaita riittää edes joiksikin päiviksi viikosta? 2 000 euron könttätuki ei moneen liiketilan vuokraan riitä.

ILMOITUS

Milloin kävit viimeksi kampaajalla tai parturissa? Onko siitä useampi kuukausi? Jos olet siinä onnellisessa asemassa, että sinulla on yhä töitä ja sen myötä ehkä varaakin, nyt katse peiliin! Jos käyt etätöissä, katsooko peilistä yhä tuttu, siisti sinä vai pitäisikö käydä siistityttämässä hiukset ennen kuin etätyöt loppuvat ja palaat työpaikalle?

Mikäli kuulut erityisriskiryhmään, et varmasti mene kampaajalle tai kosmetologille, eikä pidäkään. Sinäkin voit halutessasi auttaa ostamalla tänä vaikeana aikana paikallisilta yrittäjiltä vaikkapa shampoota tai kasvojenhoitoaineita. Muutamat vakiasiakkaat ovat ostaneet lahjakortinkin, mikä on loistava, molemmille osapuolille turvallinen tapa tukea tuttua yrittäjää.

Haluathan, että löytämäsi erinomainen vakikampaaja tai -kosmetologi on hommissa vielä silloinkin, kun poikkeusaika on ohi? Pitäisikö rimpauttaa hänelle vaikka heti?

Kirjoittaja on myyjä ja luottamusmies.