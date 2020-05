JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n jäsenistölle oli Asara-Laaksosen mukaan tärkeää saada vihdoin kuntasopimukset.

– Ja myös saada Avaintes maaliin, hän lisää.

Kuntien ja kuntayhtymien alaisten yhtiöiden ja säätiöiden oma työehtosopimus Avaintes hyväksyttiin lopullisesti perjantaina. Avaintesin linjaukset ovat kunta-alan sopimuksen mukaisia. Neuvotteluvaiheessa sen sijaan on vielä muun muassa yksityinen sote-ala.

Kuntien yt:t varjostavat

Tärkeä asia on myös se, että maan hallitus on osoittamassa rahoitusta kunnille työpaikkojen säilyttämiseksi.

Asara-Laaksonen toteaa, että korona-tilanne on raskas julkisen alan henkilöstölle, joista suuri osa työskentelee tehtävissä, joissa ollaan suoraan hoiva- ja peruspalvelutehtävissä lähellä ihmisiä.

– Lisäksi kunnissa ja kuntayhtymissä sekä yhtiöissä on meneillään laajasti YT-neuvotteluja ja myös lomautuksia, tilanne uhkaa heikentyä koko ajan taloudellisen tilan kaventuessa.

Tässä tilanteessa tes-ratkaisujen aikaansaaminen yleisen tason mukaisena ja palkattomana tehtyjen kiky-tuntien poistuminen oli Asara-Laaksosen mukaan erittäin tärkeää.

ILMOITUS

– Syksyllä tilanne olisi ollut varmasti vielä vaikeampi. Olisi ollut uhkarohkeaa jättää ratkaisut syksylle.

Hän jatkaa, että tärkeä asia on myös se, että maan hallitus on osoittamassa rahoitusta kunnille työpaikkojen säilyttämiseksi.

Kunta-alalle torstaina hyväksytty ratkaisu piti sisällään sote-sopimuksen. Hoitajajärjestöjen hylkäämässä valtakunnansovittelijan esityksessä jo mukana ollut sote-sopimus on Asara-Laaksosen mukaan JHL:n jäsenistölle tärkeä saavutus.

– Se koskee alan henkilökuntaa ja alan jäseniä kaikissa liitoissa – tosin vuoden 2022 loppuun asti noudatetaan Kvtessin palvelussuhteen ehtoja, jos ei osapuolten kesken muuta aiemmin sovita.

– Nyt saatiin myös aiesopimus maakunta-uudistusta varten, sekin on hyvä asia, Asara-Laaksonen lisää.

Palkkaohjelman edistäminen heti käytiin

Sovittuun palkkaohjelman edistämiseen on Asara-Laaksonen mukaan lähdettävä heti, jotta alan palkkauksen jälkeenjääneisyys saadaan kurottua umpeen.

– Alan vetovoiman kannalta tämä on keskeisen tärkeää, koska eläköitymisen tahti on hurjaa julkisella sektorilla. Palkkatason nostaminen on ehto sille, että ala vetää sekä opiskelijoita että työntekijöitä jatkossa.

Poikkeuksellinen tes-kierros

Teija Asara-Laaksonen on vuosien varrella neuvottelemassa työehdoista useasti. Nyt käyty kierros poikkeaa kaikista aiemmista tes-kierroksista.

– Nyt JHL oli neuvotteluihin varautuessaan varautunut käyttämään joukkovoimaansa ja työtaisteluvalmiutta oli hiottu. Sitten koronatilanne muutti kaiken nopeasti. Oli tehtävä uusi tilannearvio ja onnistuimme vastuullisessa neuvottelutoiminnassamme saamaan tilanne huomioiden kohtuullisen tuloksen, jossa palkankorotukset ovat yleisen tason mukaiset ja kiky-tunnit poistuvat.

Hiertämään jäi vielä monia asia. Esimerkkinä Asara-Laaksonen mainitsee sen, että lopulliseen ratkaisuun ei kuulunut enää ns. korona-lisää.

– Myös JHL:n jäsenille ääritärkeä palkkaohjelma odottaa toteutumista.

Teija Asara-Laaksonen korostaa, että hyvinvointivaltion tulevaisuuden kannalta julkisen ja hyvinvointialan henkilöstön oikeudenmukainen palkkaus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on otettava tosissaan.