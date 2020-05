All Over Press/Christian Charisius

Joel Pohjanpalo aloitti helmikuussa ensimmäisen ottelunsa avauskokoonpanossa kolmen ja puolen vuoden tauon jälkeen.

Joel Pohjanpalo teki reilut neljä vuotta sitten hienon debyytin Saksan Bundesliigassa. Leverkusenissa debytoinut helsinkiläiskärki takoi kahdessa ensimmäisessä ottelussa vaihdosta tultuaan neljä maalia, tehden kolme niistä HSV:n verkkoon. Vastaavalla tavalla ”Jolle” tykitti itsensä tunnetuksi kauden 2012 aluksi, jolloin hän teki HJK:n paidassa kolmessa minuutissa hattutempun IFK Mariehamnia vastaan.

Hetkittäisistä maalipyräyksistä huolimatta Pohjanpalon tie on ollut pidempään epäonnen rampauttama. Koko viime kausi meni sivussa mystisen nilkkavamman vuoksi. Jalan talusluussa olleen verenkiertohäiriön takia jalka oli jo lähellä kuoliota.

Pohjanpalo kertoi Huucast-podcastissa lääkäreiden olleen huolissaan jalan jatkuvista kuvantamisissa saamista säteilyannoksista. Hän kertoo itsekin oppineensa laajan kokemusasiantuntijuutensa myötä näkemään magneettikuvista nilkan kulloisetkin viat.

Pohjanpalon toivuttua pelikuntoon hän loukkasi terveemmän nilkkansa harjoituksissa ennen Suomen historiallisen EM-kisapaikan varmistanutta Liechtenstein-peliä. Hän ehti pelata kuluvalla kaudella vain yhden ottelun Leverkusenin paidassa ennen siirtymistään lainalle HSV:hen, jossa Pohjanpalo tulivoima ehkä muistettiinkin. Tämä oli hänen uransa kannalta todennäköisesti hyvä veto.

Pohjanpalo aloitti kuluvan vuoden helmikuussa ensimmäisen ottelunsa avauskokoonpanossa peräti kolmeen ja puoleen vuoteen. Hän pelasi HSV:n ja St. Paulin huikeassa derbypelissä täydet 90 minuuttia. Vaikka väitetään, että loukkaantumiset saattavat joskus olla hyväksi urheilijan kehityksen kannalta, on Pohjanpalolla tuo saldo ollut pitkään liki absoluuttisessa nollapisteessä.

Pohjanpalo on nyt ehtinyt tehdä kaikkiaan kolme maalia Hampurin porvarillisemmassa seurassa. HSV ehti pelata yhtäjaksoisesti 99 vuotta Saksan korkeimmalla sarjatasolla ennen putoamistaan 2. Bundesliigaan kauden 2018 päätteeksi. Nyt seuralla on vaikeaa – HSV:lla oli viime kauden päätteeksi niskoillaan 85 miljoonan euron velat.

Pohjanpalolla ei viime sunnuntaina ollut paras mahdollinen tuuri. Hän missasi kaksi erinomaista tekopaikkaa kärjessä killuvaa Arminia Bielefeldiä vastaan. Vaikka HSV on sarjassa toisena, sen takana suorasta noususta taistelevat VfB Stuttgart ja Heidenheim vain muutaman pisteen päässä. Stuttgartin ja HSV:n kohdattua tämän viikon torstaina tämän lehden jo mentyä painoon olemme viisaampia nousukisan suhteen.

Ykkösvakiossa pähkitään Saksan ja Tanskan sarjoja. Koronatauon jälkeen kaksi peliä yhteismaalein 0–7 hävinnyt Schalke kohtaa todellisessa putoamisvaarassa olevan Niklas Moisanderin Werder Bremenin. Kotijoukkueen penkillä mahdollisesti oleva saksalais-senegalilais-suomalainen Malick Thiaw on koputellut Saksan junnumaajoukkueen ovia, mutta Bundesliigassa hän on päässyt kentälle vain kertaalleen. Hänen näkemisensä aikuisten Huuhkajapaidassa Moisanderin malliin on silti mahdollista. Tässä ottelussa Thiaw ja Moisander eivät päässe mittelemään, mutta vieraiden taistellessa hengestä ja elämästä ottelusta voi kehittyä kiihkeä vääntö. Ykkösen oheen yllätyskakkonen.

Riviltä löytyy hyvin varma vierasvoitto putoamista kohti vajoavan SC Paderbornin kohdatessa Borussia Dortmundin. Kotijoukkue on onnistunut pelaamaan kaksi tasapeliä tauon jälkeen. Vieraat menettivät käytännössä mahdollisuutensa mestaruuteen tiistaina Bayernia vastaan ja hyökkääjätähti Erling Håland loukkaantui. Silti on luotettava suoraan kakkoseen tasoeron suuruuden takia.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 30.5. klo 16.28. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1(2), 1(X), 1, 1(X), 1, 1(X), 2, 2, 1(X), 2, 1, 1(X), 2.