Antti Yrjönen

Dmitry Gurbanov on tuhansien twiittien mies, jonka oivalluksia luetaan 1,5 miljoonaa kertaa kuukaudessa.

Vuoden 2019 Suomen Twitter-vaikuttajien lista julkaistiin 4. toukokuuta. Kärjessä olivat suurimmat mediatalot Helsingin Sanomat ja Yle. Kolmantena oli kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ja neljäntenä Dimmu141 eli Dmitry Gurbanov – hyperaktiivinen twiittaaja, jonka aiheena ennen koronakriisiä olivat enimmäkseen perussuomalaiset.

Jos Perussuomalaiset olisi voittanut vaalit, niin meille olisi mahdollisesti ulkoministeri Laura Huhtasaari joka olisi nyt puolustanut Trumpin ideoita piikittä erilaisia siivousaineita suoneen. — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) April 26, 2020

Gurbanov on yhden miehen tieto- ja mielipidetehdas ja Suomen PersuWatch samassa persoonassa. Seuraajia hänellä on enemmän kuin monella tiedotusvälineellä ja virallisella organisaatiolla. Tätä kirjoittaessa heitä on 14 800, ja Dimmun viestit tavoittivat viime vuonna 1,5 miljoonaa lukijaa kuukaudessa. Viestejä hän lähetti keskimäärin 26 päivässä.

32-vuotias Gurbanov on valtiotieteen opiskelija Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut äärioikeiston tutkimiseen.

Miksi twiittaat näin paljon?

– Minulla on aika paljon mielipiteitä ja twiittaaminen on helppoa. Periaatteessa milloin tahansa voi ottaa älypuhelimen taskusta ja yhden twiitin kirjoittaminen vie maksimissaan minuutin.

Urheilutoimittajan kysymys: vaikuttajien listalla vain Mikko Kärnä oli yksityishenkilöistä edelläsi. Miltäs nyt tuntuu?

– En odottanut nousua näin korkealle. Vuosi sitten olin seitsemäs. Mutta Mikko Kärnä laskee seuraavana vuonna, se on ihan selvä. Hän on saanut tosin paljon kannatusta Barcelonan ja Katalonian suunnalta. Nyt hän ei ole twiitannut siitä aiheesta moneen kuukauteen.

Mistä saat virikkeet twiitata näin paljon? Seuraatko koko ajan mediaa?

– Minulla on vähän sellainen älypuhelin-uutisaddiktio. Luen lähes jatkuvasti suomalaisia medioita, useita suomalaisia foorumeita varmaan joka tunti ja myös ulkomaalaisia medioita.

Haluatko vaikuttaa twiittaamisella?

– Se on tarkoitus.Vastustan oikeistolaista, konservatiivista maailmanmenoa. Yritän tarjota ainakin vaihtoehtoa ja myös todistaa, miten konservatismin nousu vaikuttaa ihmisiin.

Mitä on toiveajattelu? No esim. kun PSn äänestävä köyhä usko, että leikkausta kohdistuu ainostaan maahanmuuttajiin. — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) May 11, 2020

Koetko että olet onnistunut vaikuttamisessa?

– Todellakin. Useat politiikassa mukana olevat tutut ja myös toimittajat ovat kertoneet minulle, että twiittaamisellani on enemmän vaikutusta kuin monella maakuntalehdellä. En tiedä, miten noihin lukuihin voi luottaa, mutta niiden mukaan yhtä twiittiäni luetaan jopa 200 000 kertaa päivän aikana.

Miten sinusta tuli tällainen twiittaaja?

– Aloitin joskus 2013. Twitterissä on se vaikeus, että jos olet tuntematon tyyppi, pitää ensin päästä rajan yli, että pystyy vaikuttamaan. Muuten kukaan ei seuraa sinua eikä tykkää twiiteistäsi. Mutta kun joku tunnettu vaikuttaja re-twiittaa sinua pari kertaa, jossain välissä se lähtee kasvuun. En osaa sanoa, milloin se minulla tuli, ehkä 2016 aloin saamaan paljon enemmän seuraajia.

Millä aiheilla seuraajia alkoi tulla?

– Aloin twiittaamaan äärioikeistosta.

Ennen koronaa suurin osa twiiteistäsi käsitteli perussuomalaisia. Miksi?

– Olen ollut aina kiinnostunut äärioikeiston ideologiasta, lukenut ja kirjoittanut siitä. Perussuomalaiset ja muut eurooppalaiset populistiset puolueet ovat kasvaneet vuoden 2011 jälkeen. Kun perussuomalaiset edustaa kaikkea, mitä minä vastustan, aloin twiittaamaan heidän ideologiaansa vastaan.

Liittyvätkö opintosi äärioikeistoon?

– Tällä hetkellä teen kandidaattityötä, joka liittyy siihen. Yritän analysoida, miksi Soldiers of Odinin väkivallan käyttö oli pienempää kuin Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen.

– Suurin tulos oli se, että Vastarintaliikkeen määränpää ei ollut nousta suureksi kansanliikkeeksi, vaan koota pieni fanaattinen porukka, joka valmistelee vallankumousta. Soldiers of Odinilla oli ihan eri strategia, houkutella kansallismielisiä suomalaisia mukaan toimintaan. Soldiers of Odinin perustaja on kansallissosialisti, mutta hän tiesi, että liika ideologia tai väkivalta karsii potentiaalisia jäseniä.

– Soldiers of Odin oli alussa onnistunut projekti. Sen kasvu oli tosi voimakasta, koska Suomessa ei ollut keskitien äärioikeistolaista porukkaa. Oli sellaista kabinettiäärioikeistolaisuutta niin kuin Suomen Sisu, jossa istutaan William K:ssa puhumassa politiikkaa. Sitten oli Pohjoismainen Vastarintaliike, ideologinen taistelujärjestö, mutta keskellä ei ollut mitään. Soldiers of Odinin onnistui lokeroida itsensä sinne. Jos ideologisuus ei kiinnostanut, mutta halusit toimia, niin sellaiselle se oli hyvä järjestö.

Paljon on puhuttu mitä kaikki muuttu koronan takia.

Itse toivoin todella paljon, että Suomessa loppu kaikki työttömien ja köyhien demonisointi.

Tämä kriisi on osoittanut, että pahemmat huijarit löytyy avain muualla. — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) April 22, 2020

Mitä Soldiers of Odinille on tapahtunut?

– Ne aloittivat partioimalla kaduilla, mutta väsyivät, kun oikeastaan mitään ei tapahtunut. Osa hyppäsi pois ja ne jotka jäivät, muuttuivat radikaalimmiksi. Tällä hetkellä sanoisin, että Soldiers of Odin on Vastarintaliikkeen divarijoukkue. Jos et pääse siihen, niin menet Odiniin.

Onko perussuomalaiset äärioikeistolainen?

– En luokittelisi koko puoluetta äärioikeistolaiseksi, mutta monet heidän ajatuksensa, kansanedustajansa ja jäsenensä ovat äärioikeistolaisia. Siinä on vähän hybridiä. He eivät vieläkään sano avoimesti mitä kannattavat. Erityisesti väestönvaihdos on selvästi ja kiistattomasti äärioikeistolainen teoria, mutta perussuomalaisilta tulee jatkuvasti ristiriitaisia viestejä siitä, ovatko he huolissaan valkoisesta suomalaisuudesta ja kuka on se väestö, joka tulee ja vaihtaa suomalaiset.

Onko tämä hybridiys tietoista taktiikkaa, jolla kalastellaan erilaisia ihmisiä?

– Juu, totta kai. Perussuomalaisten onnistuminen ei ole tapahtunut siksi, että heidän kannattajansa ovat rasisteja tai äärioikeistolaisia. Monet ovat äänestäneet perussuomalaisia, koska se on heidän mielestään ainoa vaihtoehto. Perussuomalaiset sanovat olevansa erilaisia, uusi puolue, jolla on uusia ideoita, joilla voi korjata kaikkien muiden aiheuttamat ongelmat.

"Ville Tavion mukaan puolue haluaa profiloitua järkevänä keskustelijana " pic.twitter.com/bNxpu5ukO3 — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) April 16, 2020

Miten perussuomalaisten kannatuksen viime kuukausien voimakas lasku mielestäsi näkyy puolueen toiminnassa?

– Timo Soinia haukutaan paljon, mutta hän teki fiksusti kun ei laittanut kaikkia munia samaan koriin. Hän puhui erilaisista aiheista, taloudesta ja Kreikasta, koska tiesi että kaiken energian laitto yhteen ei ole kovin onnistunutta politiikkaa. Jussi Halla-aho maksaa tällä hetkellä siitä, että perussuomalaisten ainoa strategia on ollut maahanmuutosta puhuminen. Muussa poliittisessa keskustelussa se on tällä hetkellä olematon kysymys. Koronakriisissä heillä ei ole mitään tarjottavaa, sitä on aika vaikea politisoida.

Härnäätkö tahallasi Jani Mäkelää ja muita persuja, jotka ovat aktiivisia Twitterissä?

– En. Minusta Jani Mäkelä teki tyhmästi, kun haukkui minun suomen kieltäni. Sellainen ei vaikuta minuun mitenkään, minä vain nautin hänen huomiostaan. Jani Mäkelä ei tarjoa mitään poliittisia ratkaisuja mihinkään. Hänen ainoa roolinsa on haukkua muita somessa.

Vihervasemmisto ulisee, ettei saa väittää Ohisalon sanovan että turvapaikanhaku ylittää muut oikeudet. Samalla logiikalla ei saisi sanoa "ankaksi" lintua, jolla on ankan näköinen nokka, räpylät ja keltainen väri. Älä sano pahaa, älä kuule pahaa... — Jani Mäkelä (@JaniMakelaFi) March 18, 2020

– Minun tarkoitukseni ei ole saada perussuomalaisten hardcore-äänestäjiä luopumaan heidän äänestämisestään tai muuta sellaista. Tarkoitus on saada arvoliberaalimpi porukka ja maltillisemmat konservatiivit tajuamaan, että perussuomalaisten kanssa ei tarvitse tehdä yhteistyötä.

– Yritän vaikuttaa kokoomuslaisiin. Nyt on vaikea sanoa, mihin suuntaan kokoomus on menossa. Voisi sanoa, että kokoomuksessa on arvotyhjiö. Siellä on arvoliberaaleja ja arvokonservatiiveja, ja uskon, että Wille Rydmanin kaltaiset ”erikoisjepet” haluavat perussuomalaisten kanssa yhteistyöhön, mutta samaan aikaan siellä on niin paljon arvoliberaaleja, että on tosi vaikea nähdä hallitusta, jossa ne istuvat yhdessä.

Tuleeko sinulle uhkauksia tai vihaviestejä?

– Välillä tulee, mutta eivät ne psyykkisesti minuun vaikuta. Älä reagoi niihin, on ihan toimiva strategia. Silloin monet kyllästyvät. Mutta jos he ”haistavat verta”, tilanne vain pahenee.

Esität myös paljon mediakritiikkiä. Mikä median toiminnassa ärsyttää?

– Ainakin osa tulee siitä, että perussuomalaisia ei kohdella niin kuin kaikkia muita puolueita. He olivat kolme kuukautta sitten ylivoimaisesti Suomen suosituin puolue, mutta kun perussuomalaisten kansanedustajat tai europarlamentaarikot lähettävät älyttömiä viestejä, niistä ei ikinä uutisoida. On tosi harvinaista, että perussuomalaisten kansanedustajan öyhötys somessa pääsee valtamediaan. On vaikea ymmärtää, miksi on näin, kun jonkun vasemmistolaisen vanhoista uhkauksista tulee politiikan ykkösuutinen.

– Olen sataprosenttisen varma, että suurin osa vaikka Jani Mäkelän äänestäjistä ei tiedä, minkälainen hän on somessa.Twitter on Suomessa pienen porukan hiekkalaatikko. Eduskunnassa ja tv:ssä hän puhuu normaalia perussuomalaista viestintää, ei mitään erikoista. Mutta somessa hän on aivan eri ihminen.

Olisitko itse kiinnostunut lähtemään politiikkaan tai muuten vaikuttamaan? 14 800 seuraajaa on melkoinen pohja.

– En oikeastaan. Puoluepolitiikka ei kiinnosta, siinä joutuu puolustamaan linjoja, joista on eri mieltä.

Mikä sinusta tulee isona?

– Tosi vaikea kysymys. Haluaisin johonkin jossa pääsee vaikuttamaan, mutta tällä hetkellä Suomessa ei ole mitään sellaista kuin Ruotsissa esimerkiksi EXPO, joka tekee tutkivaa journalismia äärioikeistosta.

Oletko maahanmuuttajana saanut oman osasi mamuttelusta?

– Venäläisenä aika vähän. Mutta minulla on myös juutalaistausta, mikä on selvästi punainen vaate ainakin natseille. Vastarintaliike on viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana nostanut selvästi enemmän juutalaisvastaisuutta. Koko suomalainen ulkoparlamentaarinen äärioikeistolainen liikehdintä on siirtynyt selvästi siihen suuntaan, että juutalaiset ovat kaiken takana.

– Mitä enemmän oikealla liikut, sitä enemmän antisemitismi tulee mukaan kuvioihin. Kun puhutaan väestönvaihdoksesta, niin jossain vaiheessa päädytään siihen, että juutalaiset ovat kaiken takana. Vuonna 2015 ulkoparlamentaarinen liikehdintä oli suht laajaa Suomessa. Osa siitä lopetti, osa meni persuihin. Jo silloin radikaalit tai myöhemmin radikalisoituneet ovat selvästi siirtyneet siihen ajatteluun, että Euroopassa on tapahtumassa väestönvaihdos ja se on juutalaisten salaliitto.

– Väestönvaihdos alunperin on amerikkalaisten natsien teoria. He puhuivat valkoisesta kansanmurhasta, joka on juutalaisten syytä. Kun se tuli Eurooppaan, ei puhuttu kansanmurhasta, vaan juuri väestönvaihdosta ja juutalaisten sijaan pankkiireista ja Soroksesta.

Moi!

Oletteko muuten saaneet Soros-Massit koronan aikana? En ole itse saanut ja kirjotin sähköpostin Sorokselle. Hän ehdotti, että Soros-Massit voisi hakea Business Finlandin kautta. — Dmitry Gurbanov (@Dimmu141) April 25, 2020

– Vastarintaliike on mennyt jopa omasta ideologiastaan oikealle. Vastarintaliikkeen lähes joka toinen uutinen kertoo juutalaisista.